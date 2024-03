Microsoft simplifie le WSL : Vers une interface utilisateur graphique

Microsoft a introduit le Windows Subsystem for Linux dans Windows 10, donnant aux gens un moyen d’exécuter facilement (la plupart) des logiciels Linux au-dessus de Windows. Cependant, il peut être un peu compliqué à configurer et à gérer, et Microsoft pourrait bientôt y remédier.

Le Windows Subsystem for Linux vous permet d’installer n’importe quel nombre de distributions Linux sur votre PC Windows, qui s’exécutent toutes dans leurs propres machines virtuelles isolées avec accès à vos fichiers. Vous pouvez installer plusieurs distributions et passer de l’une à l’autre selon vos besoins, ou même en utiliser plusieurs en même temps, mais la gestion des installations WSL est fastidieuse. Vous devez utiliser la ligne de commande pour configurer et gérer les distributions WSL, bien que l’étape d’installation puisse parfois être effectuée à partir du Microsoft Store. Par exemple, les distributions Ubuntu et Debian ont des pages dans la boutique d’applications.

L’année dernière, Microsoft a lancé l’application Dev Home pour Windows, qui offre un emplacement central pour les outils de développement de logiciels et les options de gestion. Comme l’a repéré WindowsLatest, l’entreprise cherche maintenant à obtenir des commentaires sur une nouvelle fonctionnalité proposée : une interface graphique pour gérer les installations WSL.

Le concept prévoit de simples boutons pour ajouter de nouveaux environnements WSL, démarrer et arrêter les environnements installés et changer la distribution Linux par défaut. Il y a également des boutons pour déplacer et supprimer des environnements WSL, et des pages d’état pour l’utilisation de la RAM et du CPU.

La proposition de fonctionnalité explique : « Actuellement, le Windows Subsystem for Linux est une application axée sur la ligne de commande. Il n’existe pas de moyen intégré facile pour les utilisateurs de découvrir, d’interagir ou de gérer le WSL par le biais d’une interface graphique. Cette fonction vise à rendre les fonctionnalités du WSL disponibles via l’interface graphique, afin d’améliorer la découverte et l’utilisation pour un plus grand nombre d’utilisateurs ».

Un excellent moyen pour installer une distribution

Même si le Windows Subsystem for Linux est principalement destiné au développement de logiciels, il constitue également un excellent moyen d’utiliser la plupart des applications basées sur Linux sous Windows. Vous n’êtes pas non plus limité au terminal : de nombreuses applications graphiques fonctionnent également, et apparaissent même dans le menu Démarrer et la barre des tâches aux côtés des logiciels Windows natifs.

La fonctionnalité n’a pas encore été finalisée, mais la plupart des réactions à la proposition ont été positives jusqu’à présent, de sorte qu’il semble probable que Microsoft ira de l’avant.