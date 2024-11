Red Hat sur WSL : Installation simplifiée et nouvelle architecture

Red Hat Enterprise Linux (RHEL), l’une des distributions Linux les plus utilisées en entreprise, est désormais officiellement disponible dans le Windows Subsystem for Linux (WSL). Cette annonce marque un tournant pour les développeurs et administrateurs système qui exploitent Windows tout en bénéficiant des outils puissants de Linux.

WSL permet aux utilisateurs de Windows de faire tourner des applications et des paquets Linux directement sur leur système. Cette compatibilité a été largement adoptée par les développeurs, facilitant les tests, le développement multiplateforme et l’utilisation d’outils Linux, même dans des environnements majoritairement basés sur Microsoft. Jusqu’à présent, Red Hat manquait officiellement à l’appel, mais cette situation est désormais résolue.

Red Hat officiellement disponible sur WSL

Microsoft a confirmé cette avancée dans un communiqué : « Red Hat devient une distribution WSL officielle ». Dès son arrivée dans WSL, Red Hat Enterprise Linux sera plus facile à installer et à découvrir via des commandes comme wsl —-list --online ou wsl —-install . Red Hat proposera bientôt une image officielle RHEL WSL, basée sur une nouvelle architecture tar pour simplifier l’installation et la gestion des distributions WSL.

Ron Pacheco, directeur senior de l’écosystème RHEL chez Red Hat, a déclaré : « Les développeurs ont leurs plateformes préférées pour créer des applications multi-systèmes, et WSL est un outil clé pour beaucoup d’entre eux. Red Hat s’engage à offrir plus de choix et de flexibilité aux développeurs, et c’est pourquoi nous collaborons avec Microsoft pour rendre RHEL accessible à tous les utilisateurs de WSL ».

Une nouvelle architecture tar pour WSL

Microsoft a également introduit une architecture tar pour simplifier la création et l’installation de distributions Linux dans WSL. Cette approche offre plusieurs avantages :

Créer une distribution sans écrire de code Windows : Les développeurs peuvent désormais packager une distribution sans passer par une application au format . appx ou un Store.

ou un Store. Installation simplifiée : Les distributions peuvent être installées depuis un fichier ou un partage réseau, un atout pour les environnements d’entreprise.

Microsoft ne s’arrête pas à l’ajout de Red Hat. Deux nouvelles fonctionnalités renforcent la sécurité de WSL dans les entreprises :

Conformité avec Intune : WSL est désormais intégré avec Microsoft Intune, permettant aux administrateurs IT d’appliquer des politiques spécifiques concernant les distributions et versions utilisées. En cas de non-conformité, les utilisateurs reçoivent des instructions pour remédier au problème via le portail d’entreprise. Intégration avec Microsoft Entra ID (Aperçu privé) : Entra ID améliore la sécurité des ressources protégées, notamment en limitant la transmission des jetons via le réseau et en facilitant l’authentification des processus Linux via Windows. Cette fonctionnalité s’inscrit dans une stratégie de sécurité Zero Trust.

Une avancée majeure pour les développeurs et administrateurs

Avec l’arrivée officielle de Red Hat dans WSL et ces nouvelles améliorations, Microsoft solidifie son engagement à intégrer Linux dans son écosystème Windows. Ces avancées permettent non seulement aux développeurs de combiner les atouts des deux systèmes, mais elles renforcent également la sécurité et la gestion des environnements hybrides dans les entreprises.

Les utilisateurs peuvent s’attendre à voir cette nouvelle image RHEL WSL déployée dans les mois à venir, consolidant WSL comme un outil incontournable pour le développement et l’administration multiplateforme.