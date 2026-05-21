WordPress, le système de gestion de contenu le plus populaire au monde, qui alimente plus de 40 % des sites Web, vient de publier la version 7.0, nom de code « Armstrong », une mise à jour majeure axée sur les fondements de l’IA, les outils de création de sites, les améliorations visuelles et une interface d’administration repensée.

Avec la version 7.0 « Armstrong », WordPress ne se contente plus d’ajouter quelques outils d’intelligence artificielle. Le CMS pose les bases d’une architecture IA intégrée capable de transformer la manière dont les sites seront créés, administrés et automatisés.

Après plusieurs semaines de retard, WordPress 7.0 est finalement disponible. Beaucoup attendaient surtout l’arrivée de la collaboration en temps réel, annoncée comme la fonctionnalité phare de cette version. Mais la véritable révolution est ailleurs.

Avec Armstrong, WordPress introduit pour la première fois une intégration IA native directement au cœur du CMS. Un tournant stratégique majeur pour une plateforme qui alimente encore aujourd’hui une immense partie du web mondial.

WordPress 7.0 : Quatre briques techniques pour transformer WordPress en plateforme IA

La nouveauté centrale de WordPress 7.0 repose sur quatre composants fondateurs qui structurent désormais son architecture IA :

le WP AI Client

la Client-Side API Abilities

l’écran AI Connectors

la API Connectors

Pris séparément, ces outils peuvent sembler techniques. Ensemble, ils dessinent pourtant une vision beaucoup plus ambitieuse : faire de WordPress un environnement dans lequel des agents IA pourront agir directement.

Autrement dit, l’IA ne sera plus uniquement un générateur de texte ou d’images connecté via un plugin externe. Elle deviendra une couche opérationnelle intégrée au CMS lui-même.

WP AI Client : WordPress devient agnostique aux modèles IA

Le WP AI Client agit comme une interface centrale permettant aux plugins de communiquer avec différents modèles IA sans dépendre d’un fournisseur spécifique.

Concrètement, un développeur n’a plus besoin de créer une intégration distincte pour OpenAI, Anthropic ou d’autres services. Il peut simplement s’appuyer sur cette couche commune intégrée à WordPress Core. Le CMS se charge ensuite du routage des requêtes, de la gestion des modèles disponibles, des préférences de performance ou de coût et des capacités compatibles avec chaque IA.

WordPress introduit également des outils comme un Prompt Builder et un système de hiérarchisation des modèles selon leurs capacités ou leur efficacité.

C’est une évolution importante : WordPress ne veut plus seulement accueillir des extensions IA. Il veut devenir l’orchestrateur central de ces modèles.

L’API Abilities ouvre la porte aux agents IA autonomes

La partie la plus stratégique de cette mise à jour réside probablement dans la API Client-Side Abilities. Cette couche permet à des outils IA d’interagir directement avec WordPress depuis le navigateur : navigation dans l’admin, insertion de blocs, exécution d’actions ou automatisation de workflows.

L’enjeu dépasse largement la génération de contenu.

WordPress construit ici une infrastructure capable d’accueillir des agents IA actifs au sein du CMS. Des systèmes capables non seulement d’écrire, mais aussi d’agir : publier, modifier, organiser, analyser ou automatiser des tâches complexes.

Cette orientation rapproche WordPress d’une logique de système d’exploitation du web, où l’IA devient un acteur opérationnel du workflow éditorial et technique.

Une gestion centralisée des services IA

L’arrivée du nouvel écran Connectors constitue un autre changement important. Jusqu’ici, les clés API et paramètres liés à l’IA étaient souvent dispersés entre plusieurs plugins. WordPress centralise désormais cette gestion dans une interface unique.

La API Connectors sert de socle technique à cette architecture : gestion des fournisseurs, authentification, métadonnées et compatibilité future avec de nouveaux types de connexions. Cette standardisation prépare un futur où plusieurs services IA pourront coexister et collaborer au sein d’un même site WordPress.

WordPress 7.0 : Des outils de design plus souples

WordPress 7.0 introduit un canvas dédié à la conception des menus et overlays de navigation. Les propriétaires de sites peuvent créer des menus plus riches, avec colonnes, typographies plus marquées, alignements précis, modèles préconçus ou mises en page entièrement personnalisées.

Les patterns deviennent aussi plus simples à manipuler. Une fois ajoutés à une page, ils se comportent comme un bloc unique, ce qui facilite le remplacement de textes, d’images ou l’ajustement des styles sans se perdre dans des blocs imbriqués.

Des révisions visuelles et un meilleur contrôle mobile

L’éditeur gagne un nouvel outil de révision sous forme de timeline. Les utilisateurs peuvent visualiser les versions précédentes d’une page, repérer les changements bloc par bloc et restaurer une version en un clic.

Les contrôles responsive progressent également. WordPress permet désormais de choisir quels blocs apparaissent sur mobile, tablette ou desktop.

Autre avancée attendue : la Font Library fonctionne maintenant avec tous les thèmes WordPress, et non plus seulement avec les block themes.

Une administration plus moderne

WordPress 7.0 rafraîchit aussi son interface d’administration avec une apparence plus sobre, un nouveau jeu de couleurs, des boutons modernisés et des transitions plus fluides entre les pages.

Côté performance, la mise à jour améliore la priorité de chargement des images, le chargement à la demande des styles de blocs dans les thèmes classiques et la gestion des scripts afin de réduire les blocages d’affichage.

L’accessibilité progresse aussi, avec des corrections liées aux médias, au contraste, à la navigation dans l’éditeur et à l’usage de la commande vocale.

WordPress veut conserver son avance face aux nouveaux créateurs IA

Cette évolution intervient alors que l’écosystème du web change rapidement. Des plateformes no-code dopées à l’IA, des constructeurs de sites automatisés et de nouveaux CMS alimentés par des agents intelligents cherchent à simplifier radicalement la création web.

WordPress répond avec son principal avantage : sa gigantesque communauté de développeurs.

L’entreprise ne mise pas uniquement sur des fonctionnalités IA prêtes à l’emploi. Elle construit une infrastructure ouverte que des milliers de développeurs pourront étendre, détourner et enrichir.

C’est probablement là sa plus grande force face aux plateformes concurrentes plus fermées.

Une nouvelle phase pour le web assisté par IA

La collaboration en temps réel devait symboliser WordPress 7.0. Finalement, l’IA native pourrait devenir le véritable marqueur historique de cette version. Avec Armstrong, WordPress ne cherche plus simplement à intégrer l’intelligence artificielle. Le CMS commence à se restructurer autour d’elle.

Et si cette stratégie fonctionne, l’avenir de WordPress pourrait ne plus se limiter à publier des contenus ou gérer des thèmes, mais à orchestrer des workflows complets où humains, automatisations et agents IA collaborent directement dans le même environnement.