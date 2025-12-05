Accueil » Galaxy Z TriFold : la vidéo d’unboxing confirme le chargeur 45 W dans la boîte

Samsung ne commercialise pas encore mondialement le Galaxy Z TriFold, mais il n’a pas attendu pour publier une vidéo d’unboxing officielle. Résultat : on découvre le design final du tout premier triple foldable de Samsung, ainsi que son contenu… étonnamment généreux.

Oui, Samsung remet un chargeur dans la boîte.

Pour un appareil attendu au-delà des 2 000 euros, ce n’est finalement que logique — mais dans un marché où même les flagships à 1 000 euros arrivent sans chargeur, c’est un geste notable.

Galaxy Z TriFold : Ce que Samsung met dans la boîte

L’unboxing montre un pack plus complet que celui des Galaxy S et Z récents :

Bloc de charge 45 W (rare en 2025 !)

Câble USB-C vers USB-C

Coque Carbon Shield (incluse)

Outil d’éjection SIM

Documentation

La vidéo présente aussi la Carbon Standing Case, une coque-support très pratique… mais vendue séparément.

Design : un triple pliable massif mais soigné

La séquence révèle clairement les deux zones fortes du Galaxy Z TriFold :

L’écran interne 10 pouces : Une dalle flexible qui, une fois déployée, rivalise avec une petite tablette. C’est le cœur du concept : ouvrir son smartphone et basculer instantanément dans un espace de travail presque triple.

: Une dalle flexible qui, une fois déployée, rivalise avec une petite tablette. C’est le cœur du concept : ouvrir son smartphone et basculer instantanément dans un espace de travail presque triple. L’écran externe 6,5 pouces : Protégé par un revêtement anti-reflet, un ajout appréciable sur un appareil pensé pour être utilisé ouvert et fermé.

Comme prévu, le Galaxy Z TriFold est plus épais qu’un Galaxy Z Fold 7 — un compromis inévitable sur un appareil à deux charnières et trois panneaux. Mais, Samsung semble avoir affiné la structure pour limiter les interstices et renforcer la rigidité.

Galaxy AI, multitâche et productivité

La vidéo met aussi en avant :

Entourer pour chercher

Le multitâche avancé : plusieurs applications ouvertes simultanément, fenêtres redimensionnables, layout proche d’une tablette ou d’un mini-PC

Une expérience pensée pour remplacer, dans certains cas, un ordinateur portable

Certains modes tirent même parti des 16 Go de RAM, indispensables pour gérer autant d’apps et d’IA en parallèle.

Galaxy Z TriFold — spécifications essentielles

Pour rappel, voici les spécifications du Galaxy Z TriFold :

Écran interne : 10 pouces, 2 160 × 1 584 pixels

Écran externe : 6,5 pouces

Processeur : Snapdragon 8 Elite

RAM : 16 Go

Stockage : 512 Go

Batterie : 5,600 mAh

OS : Android 16 + One UI 8

Appareil photo : triple module (capteur principal 200 MP)

Puissant, ambitieux… mais clairement pas pour tout le monde

Avant même son arrivée sur le marché international, le Galaxy Z TriFold montre qu’il joue dans une autre catégorie. Dans les mains, il a l’air premium, bien abouti, mais oui : c’est un tank.

On ne peut pas multiplier les panneaux sans multiplier l’épaisseur.

La Carbon Standing Case m’intrigue particulièrement : pour écrire, consulter des documents ou éditer rapidement une vidéo, ce support intégré pourrait être un vrai plus. Honnêtement, Samsung aurait pu l’offrir vu le prix prévisible — mais au moins, la coque basique et le chargeur sont là.

Mais soyons réalistes : ce n’est pas un smartphone mainstream, et il n’est pas conçu pour l’être.

Le Galaxy Z TriFold vise les power users, ceux qui travaillent régulièrement en mobilité, les créateurs, consultants, développeurs, ceux qui veulent remplacer une tablette (voire un PC) par un seul appareil.

Pour ce public-là, le Galaxy Z TriFold pourrait être une révolution de productivité..Pour les autres, ce sera surtout un objet de fascination — et un aperçu de l’avenir du mobile.