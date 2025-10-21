Accueil » Claude Code débarque sur le Web : L’assistant IA est désormais accessible partout

Claude Code débarque sur le Web : L’assistant IA est désormais accessible partout

Claude Code débarque sur le Web : L'assistant IA est désormais accessible partout

Anthropic vient d’étendre l’accès à son assistant de codage basé sur l’intelligence artificielle, Claude Code, en lançant une application Web dédiée.

Désormais, les développeurs abonnés aux formules Pro (20 dollars par mois) et Max (100 dollars ou 200 dollars par mois) peuvent utiliser Claude Code directement depuis leur navigateur, à l’adresse claude.ai, ou via l’application mobile iOS, en sélectionnant simplement l’onglet Code.

Claude Code : Une nouvelle étape pour l’assistant de codage d’Anthropic

Jusqu’à présent, Claude Code fonctionnait uniquement en ligne de commande (CLI), accessible depuis un terminal. Avec cette version Web, Anthropic souhaite rendre la création et la gestion d’agents de codage autonomes plus accessibles — et permettre aux développeurs d’utiliser Claude Code « partout ».

« Nous voulons que Claude Code accompagne les développeurs où qu’ils soient. Le web et le mobile sont une grande étape dans cette direction », explique Cat Wu, cheffe de produit chez Anthropic.

Un succès fulgurant et un marché en pleine ébullition

Depuis son lancement élargi en mai dernier, Claude Code a vu sa base d’utilisateurs multipliée par dix. Le produit génère désormais plus de 500 millions de dollars de revenus annualisés, selon Anthropic — un signe de sa popularité dans un secteur dominé jusque-là par GitHub Copilot (Microsoft).

Mais, la concurrence s’intensifie. OpenAI, Google, Cursor et Anthropic proposent désormais chacun leurs propres outils de développement IA, souvent disponibles directement sur le web.

Cat Wu attribue ce succès à la qualité des modèles Claude : « Nos modèles sont devenus les préférés de nombreux développeurs, mais nous essayons aussi de rendre l’expérience ludique. Claude Code n’est pas qu’un outil technique, il a une personnalité. ».

Quand l’IA code (presque) tout à votre place

Anthropic affirme que 90 % du code source de Claude Code est… écrit par Claude Code lui-même. Cat Wu, ancienne ingénieure, raconte qu’elle « ne tape presque plus de code », se contentant de valider ou corriger les suggestions de l’IA.

Cette génération d’outils de développement marque une rupture avec les simples systèmes d’autocomplétion (type Copilot). Les « agents de codage autonomes » comme Claude Code sont capables de travailler de manière indépendante, transformant les ingénieurs logiciels en véritables « managers d’IA ».

Une transition pas toujours fluide

Toutefois, cette automatisation ne fait pas l’unanimité. Une récente étude a montré que certains développeurs travaillaient plus lentement avec les outils IA comme Cursor, passant trop de temps à rédiger des prompts ou à corriger les erreurs de l’IA. Les grands projets complexes restent encore difficiles à gérer pour ces systèmes.

Malgré cela, Dario Amodei, PDG d’Anthropic, prédit que « l’IA écrira bientôt 90 % du code utilisé par les développeurs humains. »

Si cette prophétie est déjà partiellement vraie chez Anthropic, il faudra sans doute plus de temps pour qu’elle s’impose à l’échelle mondiale.

Le futur du développement assisté par l’IA

Avec ce lancement, Anthropic consolide sa position face à Microsoft et OpenAI. En rendant Claude Code accessible sur le web, la start-up américaine veut démocratiser les agents de codage intelligents et transformer la manière dont les développeurs interagissent avec leurs projets.

Une révolution déjà bien entamée, où l’ingénieur humain devient chef d’orchestre… et l’IA, son meilleur exécutant.