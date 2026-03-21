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WordPress.com devient « agentique » : L’IA peut désormais gérer votre site de A à Z

WordPress.com devient « agentique » : L’IA peut désormais gérer votre site de A à Z

WordPress.com vient d’ouvrir une porte qui ressemble à un changement de phase pour le web grand public : autoriser des agents IA à agir directement sur un site — écrire, éditer, organiser, et même publier, sous supervision.

C’est une évolution logique après l’arrivée de MCP (Model Context Protocol), mais son effet potentiel est colossal : quand la plateforme qui alimente une part massive du web devient « agentique », c’est la nature même de la production en ligne qui se déplace.

L’agent ne « lit » plus seulement, il agit

Dans son annonce officielle, WordPress.com confirme que les agents IA peuvent désormais :

rédiger et publier des articles (à partir d’un brief ou d’un texte fourni),

créer et mettre à jour des pages (landing pages, page À propos…),

gérer les commentaires (approuver, répondre, nettoyer),

restructurer tags et catégories,

corriger la métadonnée SEO (titres, légendes, texte alternatif, etc.).

TechCrunch résume la bascule : WordPress.com passe d’un modèle où l’IA pouvait se connecter pour comprendre le site, à un modèle où elle peut l’opérer — en restant, par défaut, dans un régime de validation humaine.

Comment ça marche : du langage naturel… avec un vrai système de permissions

Le point important, c’est le contrôle. WordPress.com s’appuie sur MCP, un standard d’intégration qui permet à un client IA (Claude, Cursor, ChatGPT, etc.) d’obtenir du contexte et d’appeler des « outils » (actions) exposés par la plateforme.

Concrètement, l’utilisateur active les capacités souhaitées via une page dédiée, puis connecte son client IA ; les actions effectuées par l’agent sont suivies via le journal des actions.

WordPress.com précise aussi que les publications générées par IA sont enregistrées en brouillon par défaut, et que les changements nécessitent une approbation explicite — une façon d’éviter le mode « robot en roue libre ».

Le détail qui change tout : l’agent tient compte du thème et du design

C’est un petit paragraphe dans l’annonce, mais un grand signal produit : l’agent peut analyser le thème et les choix de design avant de générer du contenu, pour réutiliser couleurs, typographies, espacements et patterns de blocs. Autrement dit, WordPress.com ne vend pas seulement un auteur automatique : il vend un assistant qui respecte une direction artistique.

Une accélération pour les créateurs… et une pression sur la qualité du web

Du point de vue « outil », c’est un énorme abaissement de la barrière d’entrée : mettre en place une arborescence, remplir des pages, harmoniser le SEO, modérer les commentaires… tout ce que beaucoup d’indépendants repoussent faute de temps. Ici, une phrase suffit : « Crée une landing page pour mon service, ajoute une FAQ, optimise les titres et le texte alternatif. »

Le revers est évident : si publier devient un flux semi-automatique, le Web peut se remplir encore plus vite de contenus fonctionnels, mais impersonnels, produits pour occuper l’espace.

Pourquoi WordPress.com ose ce move ?

WordPress.com n’est « qu’une partie » de l’écosystème WordPress, mais la marque rappelle son empreinte : WordPress (au sens large) alimente plus de 43 % des sites web, et le réseau WordPress.com revendique 20 milliards de pages vues et 409 millions de visiteurs uniques mensuels. Quand un acteur de cette taille standardise les agents, l’écosystème suit — ou réagit.

Si la mécanique « brouillon et approbation » est rassurante, trois sujets vont devenir incontournables si l’usage explose :

Transparence : est-ce que WordPress.com (ou les éditeurs) afficheront un marquage « IA » pour les contenus publiés ? Spam & SEO : les agents peuvent nettoyer le SEO… mais aussi multiplier les pages. L’équilibre dépendra de la gouvernance. Responsabilité éditoriale : si un agent modifie un article, répond à un commentaire ou restructure un site, qui « porte » la décision : l’utilisateur, l’outil, ou la plateforme ?

WordPress, de son côté, travaille déjà publiquement sur des sujets IA et d’opt-out au niveau de l’écosystème plus large, signe que la question dépasse la simple feature.