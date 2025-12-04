Google Photos Recap 2025 : selfie count, CapCut et nouveaux outils de curation

La saison des « recaps » n’appartient plus seulement à Spotify, Apple et leurs bilans musicaux. Google Photos aussi veut sa part de nostalgie — et son édition 2025 arrive aujourd’hui avec une série de nouveautés qui affinent encore la formule lancée l’an dernier.

Résultat : un Recap plus intelligent, plus partageable et, surtout, plus respectueux de ce que vous souhaitez (ou non) montrer au monde.

Votre « nombre de selfie » annuel : le bilan que personne n’attendait

Grande nouveauté du cru 2025 : Google Photos compte désormais vos selfies. Oui, tous. Même ceux répétés dix fois dans la salle de bain pour capturer « le bon angle ».

Le système s’appuie évidemment sur la reconnaissance faciale pour compiler un total parfois flatteur… parfois un peu embarrassant. Mais, c’est aussi l’une des données les plus amusantes de ce Recap façon « Spotify Wrapped ».

Des statistiques plus personnelles (si vous utilisez Gemini)

Pour les utilisateurs US ayant activé les fonctionnalités Gemini dans Google Photos, le Recap dévoile aussi vos hobbies dominants de l’année, vos moments forts, et des thèmes récurrents dans vos clichés.

Une sorte de portrait algorithmique de votre année visuelle — parfois surprenant, souvent pertinent.

Enfin : la possibilité d’exclure des gens ou des photos

C’était l’angle mort du Google Photos Recap : le manque de contrôle sur qui ou quoi apparaissait dans la rétrospective. Google corrige le tir. Vous pouvez désormais masquer une personne, cacher une photo ou une série, puis re-générer un Recap propre et assumé, parfait pour le partage.

Un ajout essentiel dans une époque où l’on veut partager… mais pas tout.

CapCut arrive dans Google Photos : montage express assuré

À la fin du Google Photos Recap 2025, un bouton « Éditer avec CapCut » fait son apparition. Un simple tap exporte la présentation vers l’appli de montage, avec des templates exclusifs Google Photos, un workflow simplifié, et un habillage rapide avant publication sur TikTok, Instagram ou Reels.

Un mariage qui coule de source : Google gère les souvenirs, CapCut gère la mise en scène.

Partage amélioré : du WhatsApp Status aux mini-vidéos prêtes à poster

La fin du Google Photos Recap 2025 s’accompagne d’une galerie prête à partager, comprenant de courtes vidéos, des collages, et des moments forts déjà mis en forme.

Cerise sur le gâteau : vous pouvez désormais partager votre Recap directement en statut WhatsApp, un ajout logique étant donné l’usage massif de la plateforme.

Où le trouver ?

Le Google Photos Recap 2025 apparaît dès aujourd’hui dans le carrousel « Souvenirs », puis sera épinglé dans l’onglet Collections durant tout le mois de décembre.

En comptant les selfies, en laissant cacher ce qui doit l’être, et en offrant une intégration fluide vers CapCut, Google fait évoluer la rétrospective photo en véritable expérience culturelle de fin d’année.

Moins brute, plus maîtrisée. Une manière hautement personnalisée de se regarder dans le rétro — sans forcément tout dévoiler.