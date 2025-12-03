Apple Music Replay 2025 et Amazon Delivered 2025 arrivent avant Spotify Wrapped

La saison des rétrospectives musicales est officiellement lancée. Tandis que Spotify fait encore patienter ses millions d’utilisateurs, Apple Music et Amazon Music dégainent déjà leurs bilans de fin d’année. L’occasion, pour les abonnés, de plonger dans leur année 2025 en musique et de retrouver leurs habitudes d’écoute sous forme d’expériences interactives soignées.

Apple Music Replay 2025: une rétrospective toujours plus immersive

Apple Music a activé Replay 2025 sur l’app et la version Web. Fidèle à son approche très visuelle, Apple propose un résumé fluide, coloré et ultra-personnalisé de votre année musicale.

Au menu :

vos heures totales d’écoute,

vos titres les plus rejoués,

vos albums et artistes phares,

vos découvertes marquantes,

et même une section dédiée aux podcasts.

Le tout dans une expérience narrative élégante qui s’inspire de Spotify Wrapped, tout en gardant la patte Apple : animations douces, transitions maîtrisées et focus sur la qualité d’écoute.

Amazon Music Delivered 2025: une rétrospective multi-format

Amazon Music n’est pas en reste et dévoile Delivered 2025, sa propre rétrospective. La plateforme prend le parti de montrer l’évolution des habitudes d’écoute des utilisateurs d’une année sur l’autre, mais surtout de couvrir tous les formats audio proposés :

musique,

podcasts,

livres audio.

Bonne nouvelle : l’expérience fonctionne même sans abonnement payant, du moment que l’utilisateur est connecté. Amazon continue ainsi de renforcer sa stratégie autour de l’audio global, au-delà de la simple musique.

Pendant ce temps, Spotify Rétrospective 2025 se fait désirer

C’est la grande absente de la première semaine de décembre. Spotify Rétrospective, devenu un rituel culturel à part entière, n’est pas encore disponible.

L’édition 2025 est particulièrement attendue : Rétrospective est devenu, depuis 2015, un phénomène viral, chaque année, Spotify réinvente son storytelling, et la plateforme a déjà mis en ligne le site dédié, mais sans l’expérience active.

Spotify assure que Rétrospective 2025 arrivera « bientôt », sans donner de date — mais les années précédentes laissaient entendre une fenêtre autour de la première semaine de décembre. Autant dire que l’attente monte.

Pourquoi les rétrospectives restent si populaires ?

Parce qu’elles mêlent nostalgie, ego boosté, statistiques personnalisées, et partage social. Une combinaison irrésistible. Chaque plateforme espère ainsi capter l’attention et occuper les timelines avant Spotify, qui domine traditionnellement l’espace.