Accueil » Spotify Wrapped 2025 : comment voir, partager et comprendre votre rétrospective

Spotify Wrapped 2025 : comment voir, partager et comprendre votre rétrospective

Spotify Wrapped 2025 : comment voir, partager et comprendre votre rétrospective

Comment retrouver votre rétrospective, la comprendre… et la partager comme il se doit. Chaque mois de décembre, la planète musique retient son souffle : Spotify Wrapped 2025 débarque, transformant nos habitudes d’écoute en une véritable célébration culturelle et numérique. Pour beaucoup, c’est même devenu un rituel plus attendu que les fêtes de fin d’année.

Bonne nouvelle : Spotify Wrapped 2025 est en ligne, et voici comment en profiter pleinement

Spotify Wrapped 2025, c’est quoi au juste ?

Spotify Wrapped, c’est la radiographie musicale de votre année. Un condensé de statistiques ultra-personnalisées qui mettent en lumière vos artistes les plus écoutés, vos chansons obsessionnelles, vos genres préférés, vos habitudes de binge-listening, et parfois même votre « personnalité musicale ».

Le tout sous la forme d’un slideshow immersif, rythmique, coloré et pensé pour être partagé. Un format tellement efficace que toutes les plateformes (Apple Music, Amazon Music, YouTube Music) tentent désormais d’en copier l’essence… sans jamais égaler l’original.

Comment accéder à votre Spotify Wrapped 2025 ?

La méthode la plus simple : ouvrir l’app Spotify sur votre iPhone, iPad ou smartphone Android.

Dès l’écran d’accueil, un bouton massif « Wrapped » apparaît en haut. Cliquez dessus. Vous arrivez alors sur une page dédiée avec tous les contenus Wrapped. Pour lancer votre rétrospective personnalisée, appuyez sur : « Spotify Wrapped 2025 ». La présentation démarre, musique comprise, avec des cartes à faire défiler verticalement pour avancer ou revenir en arrière.

Un format fluide, très TikTok dans l’esprit, mais avec votre année en bande-son.

Comment partager votre Wrapped 2025 ?

Chaque carte de votre rétrospective inclut un bouton : « Partager cette story ». En le touchant, vous exportez une image statique de la carte (pas la vidéo), idéale pour :

Instagram Stories,

X/Twitter,

TikTok,

Facebook,

ou même WhatsApp.

Spotify Wrapped 2025 a été pensé pour ça : occuper les timelines, créer la discussion et nourrir les comparaisons.

Où trouver votre playlist « Top Titres 2025 » ?

C’est LE trésor du Spotify Wrapped 2025 : votre playlist des 100 titres que vous avez le plus écoutés cette année.

Pour la retrouver :

Rendez-vous sur l’onglet « Wrapped » en haut de l’écran d’accueil. Faites défiler : vous tomberez vite sur « Votre Top Titres 2025 ».

C’est aussi ici que vous trouverez les bonus, notamment :

Wrapped Party, la fonctionnalité sociale qui permet de comparer vos écoutes entre amis,

d’autres playlists personnalisées,

vos tops podcasts,

et diverses expériences interactives.

Wrapped: une tradition… et un marqueur culturel

Spotify a réussi un tour de force : transformer de simples données d’écoute en un véritable phénomène global. Wrapped est devenu un outil de storytelling personnel, un miroir culturel, un moment de célébration musicale, et surtout : un gigantesque événement social.

Même ceux qui n’aiment pas leurs résultats Wrapped finissent par le partager.