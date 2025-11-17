Accueil » Galaxy S26 Ultra aura une charge 60 W mais les autres modèles stagnent

Samsung semble jouer la carte de la continuité avec sa future gamme Galaxy S26, mais la recharge pourrait être l’un des rares domaines où certains modèles évoluent… et d’autres pas. Une fuite précédente suggérait déjà une hausse de la recharge sans-fil sur toute la série. Côté recharge filaire, en revanche, la situation paraît plus contrastée.

Recharge filaire : statu quo pour deux modèles, amélioration pour l’Ultra

Selon un nouveau leak de l’utilisateur X Anthony (@TheGalox_), les Galaxy S26 et S26+ conserveraient exactement les mêmes vitesses de recharge que la génération S25 :

25 W pour le Galaxy S26,

45 W pour le Galaxy S26+.

En clair : pas de changement.

Le Galaxy S26 Ultra, en revanche, bénéficierait d’une amélioration notable avec une recharge 60 W, contre 45 W sur le S25 Ultra. Une progression certes modeste comparée aux standards actuels de l’industrie, mais tout de même bienvenue.

La source @TheGalox_ a également partagé une capture de tests GSMArena montrant que le Galaxy S25 atteignait une charge complète une minute plus vite que l’iPhone 17, malgré une batterie très proche (3 988 mAh) et une recharge à 35 W côté Apple.

Le Galaxy S26 devrait quant à lui passer à 4 300 mAh, contre 4 000 mAh sur le S25.

Recharge sans-fil : une vraie montée en gamme pour la série Galaxy S26

La bonne nouvelle concerne la recharge sans-fil :

20 W pour les Galaxy S26 et S26+,

25 W pour le Galaxy S26 Ultra.

C’est un vrai bond en avant par rapport aux 15 W de la gamme S25, largement critiquée pour sa lenteur.

Oui, 25 W en 2026, c’est très faible…

Dans un marché où des marques comme OnePlus, Xiaomi ou iQOO livrent des chargeurs 100 W et plus et remplissent une batterie en une vingtaine de minutes, les 25 W (et l’absence de chargeur Samsung dans la boîte) semblent d’un autre temps.

À noter : une fuite antérieure affirmait que le S26 Ultra ne recevrait pas d’amélioration de charge filaire, restant bloqué à 45 W. La nouvelle fuite montre au contraire que Samsung teste bien du 60 W, et décidera probablement en fonction de la gestion thermique et des coûts.