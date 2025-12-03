Accueil » Motorola Edge 70 Ultra : premières fuites d’un flagship affûté, pensé pour la vitesse et le design

Après une année 2025 sans modèle « Ultra », Motorola s’apprête à revenir en force. Les toutes premières images du Motorola Edge 70 Ultra viennent de faire surface, dévoilant un smartphone premium qui semble prêt à se mesurer aux cadors du début 2026.

Voici ce que révèlent ces fuites très convaincantes.

Motorola Edge 70 Ultra : Un design plus marqué, avec une nouvelle finition texturée

Les rendus partagés par AndroidHeadlines montrent un Edge 70 Ultra qui opte pour une approche visuelle plus affirmée.

Motorola abandonne ici l’éco-cuir du modèle 2024 au profit d’un dos texturé, avec un motif qui rappelle certains smartphones orientés performance sortis récemment. Le résultat est plus moderne, plus distinctif… et clairement plus premium.

Ce que l’on remarque d’emblée :

Bloc photo rectangulaire logé en haut à gauche, regroupant trois capteurs — dont un périscope téléobjectif, une première sur la gamme Ultra récente.

Châssis en métal, comme attendu sur un flagship.

Bouton dédié sur la tranche gauche, probablement un raccourci pour les nouvelles fonctions IA de Motorola (Hello AI/Moto AI).

Tranche droite classique avec volume + alimentation.

Écran : un grand OLED 6,7–6,8 pouces, possiblement plat

L’avant n’apparaît pas encore sur les fuites, mais les premières informations sont cohérentes avec le reste de la gamme :

Poinçon centré,

Bords fins,

Dalle OLED 6,7 à 6,8 pouces,

Taux de rafraîchissement élevé (144 Hz ? 165 Hz ? Motorola flirte souvent avec le très haut).

Le passage à un écran plat est même évoqué — un choix devenu tendance en 2025/2026 chez de nombreux fabricants premium.

Snapdragon 8 Gen 5 : puissant, mais pas le « Elite »

Sous le capot, le Edge 70 Ultra embarquerait le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce haut de gamme mais légèrement en dessous du futur Snapdragon 8 Elite Gen 5 réservé aux flagships « super premium ».

Les scores Geekbench repérés :

2 636 en monocoeur

7 475 en multicoeurs

+ 16 Go de RAM dans la configuration testée

De quoi garantir des performances solides, tout en positionnant ce modèle un cran sous les tout prochains « monster phones ».

Le smartphone tournerait directement sous Android 16 avec Hello UX, l’interface maison renforcée par l’IA.

Photo : un saut attendu, avec un téléobjectif périscope au menu

Motorola reste discret sur ce point, mais la configuration visible sur les rendus évoque :

un capteur principal amélioré,

un ultra grand-angle revu,

et surtout un périscope téléphoto, offrant un zoom optique digne des fleurons de Samsung, Xiaomi et Honor.

C’est un choix stratégique : cela propulse le Edge 70 Ultra dans une catégorie photo plus premium que ses prédécesseurs.

Batterie et recharge : encore inconnues… mais on connaît Motorola

Même si aucune donnée n’a fuité, Motorola excelle en général sur la recharge très rapide (125W ou 150W possibles), et une autonomie solide, surtout sur les modèles Ultra.

On peut s’attendre à des chiffres compétitifs pour 2026.

Lancement en Chine puis global ?

Comme souvent, le Edge 70 Ultra devrait être rebaptisé Moto X70 Ultra pour le marché chinois. La présentation mondiale pourrait intervenir au premier trimestre 2026, juste avant le grand défilé des flagships Snapdragon 8 Elite.

Le Motorola Edge 70 Ultra semble viser juste avec un design plus premium, un bloc photo modernisé avec périscope, un Snapdragon costaud, un écran très haut de gamme, et possiblement un bouton IA dédié.

Ce n’est pas encore l’arme absolue face aux Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Pro Max ou vivo X300 Ultra… mais Motorola prépare clairement une montée en gamme.