Motorola Edge 70 Ultra : le retour d’un vrai flagship, propulsé par le Snapdragon 8 Gen 5

Après plusieurs années sans véritable « Ultra » non pliant, Motorola s’apprête enfin à revenir dans la cour des grands. Et grâce à une nouvelle fuite signée Evan Blass — la référence absolue du secteur — on sait désormais que son prochain modèle haut de gamme, codé Urus, tournera bien avec le Snapdragon 8 Gen 5, le dernier bijou gravé en 3 nm de Qualcomm.

Un choix qui propulse le futur Edge 70 Ultra dans la catégorie des smartphones les plus ambitieux de 2026.

Motorola avait sauté le Edge 60 Ultra. Résultat : cela fait plusieurs cycles que la marque n’a pas proposé un flagship « classique » au niveau des meilleurs.

Le Edge 70 Ultra vient combler ce vide : plus haut placé que les Edge 70 « standards », mais sous le futur Razr Ultra 2026, qui devrait adopter le Snapdragon 8 Elite Gen 5.

En clair : c’est le flagship de Motorola, mais pas le modèle ultra-premium pliable.

Snapdragon 8 Gen 5 : le plus gros bond depuis des années

Le Snapdragon 8 Gen 5 inaugure une stratégie plus agressive côté puissance et IA. Qualcomm y intègre son architecture Oryon, déjà aperçue sur les Copilot+ PC, et la décline ici pour les smartphones. Le CPU dispose de 2 cœurs hautes performances à 3,8 GHz et 6 cœurs performants à 3,32 GHz.

Une approche « big—medium » sans petits cœurs, pensée pour maximiser les performances tout en stabilisant les consommations.

Pas de chiffres marketing éclatants, mais une promesse : des performances gaming plus stables, même sur sessions longues — un point où Motorola excelle déjà avec son refroidissement.

IA embarquée

Le nouveau Hexagon NPU prend en charge les modèles génératifs en local : réponses vocales plus rapides, multimodalité avancée, traitement photo/vidéo intelligent, et fonctions IA sans internet.

Côté connectivité, celle-ci est complète : 5G mmWave + sub-6 GHz, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB (ultra-wideband), et NavIC, pour la navigation améliorée.

Photo & vidéo dernière génération

Le SoC supporte trois pipelines 20 bits, une capture à hautes résolutions, de la 4K HFR, la lecture 8K, et du HDR moderne et mieux géré. Bref, un vrai moteur de smartphone premium — sans pour autant prendre la place du futur Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ce que l’on sait (déjà) du Motorola Edge 70 Ultra

Les fuites tracent l’image d’un appareil très haut de gamme, cohérent avec ce nouveau SoC. On pourrait retrouver 16 Go de RAM et Android 16 dès le lancement. Pour l’écran, le Edge 70 Ultra devrait se vanter d’une dalle OLED 1,5K et des bords probablement incurvés, dans la lignée des précédents modèles Ultra.

Motorola devrait conserver sa formule préférée :

un capteur principal premium,

un ultra grand-angle soigné,

un téléobjectif périscope, enfin de retour sur un modèle Motorola non pliant.

Lancement et prix : un flagship agressif

Le Edge 70 Ultra arrivera d’abord en Chine, sous le nom Moto X70 Ultra, avant un lancement international prévu début 2026.

Côté tarif, Motorola devrait viser entre 800 et 900 euros, comme les précédents Ultra. Une zone de prix stratégique, en dessous des Galaxy S Ultra ou iPhone Pro Max, mais avec des performances très proches.

Motorola revient dans la course des « vrais » flagships

Avec son Edge 70 Ultra, Motorola semble enfin prête à retrouver sa place dans le haut du panier. Entre le Snapdragon 8 Gen 5, l’ajout d’un périscope, un écran à haute résolution et une fiche technique solide, ce modèle pourrait devenir l’un des meilleurs rapports puissance/innovation/prix du début 2026.

On attend maintenant l’étape suivante : les visuels, la batterie, et la stratégie photo complète — trois éléments qui feront la différence face à Samsung, Xiaomi et OnePlus.