AWS dévoile les frontier agents : des IA autonomes pour le codage et la sécurité

Lors de sa grand-messe re : Invent 2025 à Las Vegas, AWS a dévoilé une série de nouveautés qui montrent clairement une chose : Amazon veut prendre une longueur d’avance dans l’IA agentique — celle où les IA ne se contentent plus d’assister, mais agissent, raisonnent, et travaillent comme de véritables coéquipiers.

La plateforme Amazon Bedrock AgentCore accueille ainsi trois briques majeures : Policy, Evaluations, et Episodic Memory.

En parallèle, AWS lance une catégorie entièrement nouvelle : les frontier agents, des agents autonomes conçus pour mener des projets complexes avec un minimum de supervision humaine.

Automated Reasoning : l’ADN technique d’AWS pour fiabiliser l’IA

Ce mouvement repose sur une conviction forte de AWS : ramener des garanties mathématiques dans un monde dominé par des modèles probabilistes.

La firme continue ainsi de s’appuyer sur l’automated reasoning, des techniques de vérification formelle utilisées pour tester des systèmes critiques, désormais appliquées aux comportements des agents IA.

Un positionnement radical, unique dans l’industrie.

Comme l’explique Swami Sivasubramanian, VP Agentic AI chez AWS : « Nous sommes à la veille d’une transformation tectonique. L’IA agentique va redéfinir ce qu’il est possible de faire ».

1. Policy: la couche qui impose les règles — même quand l’agent déraille

C’est probablement la fonctionnalité la plus stratégique. Le module Policy agit comme une couche externe à l’agent, indépendante de son raisonnement interne.

Objectif : empêcher un agent de contourner les règles, volontairement ou non.

Exemple donné par AWS :

un agent de support peut accorder un remboursement jusqu’à 100 dollars

au-delà, la politique l’oblige à rediriger vers un humain

même si quelqu’un tente un prompt injection pour lui faire outrepasser la règle, la policy bloque l’action

Contrairement au fine-tuning traditionnel, ici les règles ne peuvent pas être « oubliées ».

David Richardson, VP AgentCore, résume très bien le problème : « Il est facile de subvertir le raisonnement d’un agent. C’est pour cela que nous avons placé la politique à l’extérieur ».

Cette approche utilise les mathematical proofs d’AWS Automated Reasoning Checks afin de garantir que les actions prévues respectent les règles établies.

2. Episodic Memory: la mémoire qui ne se déclenche qu’au bon moment

Après la mémoire courte/longue durée, AgentCore gagne une mémoire épisodique, inspirée du fonctionnement humain. Contrairement à la mémoire « classique » d’un agent, cette mémoire se déclenche uniquement lorsqu’un signal pertinent apparaît.

Quelques exemples concrets :

se rappeler la place préférée dans l’avion d’un utilisateur

conserver son budget moyen pour un voyage

retenir un choix récurrent, mais inutile d’y réfléchir à chaque interaction

Cette mémoire réactive permet moins de surcharge dans le contexte, pas besoin d’instructions personnalisées complexes et des interactions plus naturelles et continues.

3. Evaluations : surveiller en direct la qualité des agents

AgentCore propose désormais :

13 évaluateurs préconstruits

la possibilité de créer ses propres métriques

des alertes en temps réel en cas de dérive de qualité

Chaque agent peut être monitoré comme un service critique : détection d’erreurs, hallucinations, incohérences, comportements dangereux, baisse de performance…

Un vrai tableau de bord qualité pour les entreprises déployant des dizaines d’agents simultanément.

4. Frontier agents : AWS lance une nouvelle génération d’agents autonomes

C’est l’annonce la plus ambitieuse : AWS introduit une classe d’agents totalement autonomes, capables de gérer des projets complets, pas seulement des tâches isolées.

Selon AWS, ce sont : « des agents indépendants, scalables, capables d’agir comme des membres d’équipe ».

Trois premiers représentants arrivent :

Kiro — l’agent de codage autonome

écrit du code

corrige les bugs

réalise des revues

planifie lui-même les tâches à exécuter

Un concurrent direct des agents de Google, OpenAI ou d’outils comme Windsurf.

AWS Security Agent

Une pièce maîtresse pour DevSecOps :

vérifie automatiquement les standards de sécurité

inspecte les applications en continu

élimine les « checklists génériques » au profit de règles vraiment métier

AWS DevOps Agent

Pensé pour les équipes en astreinte :

analyse incidents et anomalies

corrèle logs, métriques et traces (CloudWatch, Datadog, Splunk…)

identifie seule la cause racine

propose ou applique des correctifs

AWS ne parle plus d’assistants… mais d’agents qui interviennent réellement sur les systèmes.

AWS met la pression sur Google, OpenAI et Microsoft

Avec ces ajouts, AWS s’oriente clairement vers un futur où les agents seront nombreux, coopéreront, géreront des pans entiers de l’infrastructure, de la sécurité et de la production logicielle et où la fiabilité mathématique deviendra un avantage compétitif clé

C’est aussi une réponse directe au mouvement de Google et OpenAI vers les agents asynchrones (« teammate agents », « superagents », etc.).

La différence majeure d’AWS : la sécurité et la gouvernance passent avant tout.

L’IA agentique entre dans son ère professionnelle

Avec AgentCore enrichi et les frontier agents, AWS envoie un message clair : l’IA agentique quitte le stade de l’expérimentation pour devenir un outil d’entreprise, fiable, sécurisé et mesurable.

Les prochains défis seront évidents : orchestrer plusieurs agents en parallèle, assurer leur coordination et gérer les risques de dérive et de décision autonome

Mais une chose est sûre : 2026 sera l’année où l’IA ne sera plus « un assistant », mais un collaborateur numérique à part entière.