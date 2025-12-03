Accueil » Le patch du mode sombre de Windows 11 crée un flash bang numérique

Vous pensiez enfin profiter d’un Explorateur de fichiers 100 % sombre dans Windows 11 ? Eh bien, Microsoft vient de livrer une mise à jour qui améliore effectivement le mode sombre… tout en y ajoutant un énorme flash blanc à chaque ouverture de l’explorateur. Oui, ça semble irréel, mais non : vous ne rêvez pas.

Avec le patch KB5070311, Microsoft corrige enfin les vieux dialogues en mode clair qui ruinaient l’expérience sombre — copier, déplacer, supprimer, confirmations, barres de progression… tout passe enfin en mode sombre.

Mais au lieu d’être un soulagement pour les yeux, cette mise à jour provoque un flash bang numérique : une page blanche éblouissante s’affiche avant le chargement des dossiers.

Microsoft reconnaît le problème : « oui, ça flashe »

Dans les notes officielles : « La fenêtre peut brièvement afficher un écran blanc vide avant de charger fichiers et dossiers ».

Le problème survient lorsque vous ouvrez l’Explorateur de fichiers (surtout sur la page Home), basculez entre Accueil et Galerie, ouvrez un nouvel onglet, activez/désactivez le panneau Détails, cliquez sur « Plus de détails » lors d’une copie.

En bref : presque tout ce que vous faites dans l’explorateur peut provoquer ce flash blanc.

Bonne nouvelle : c’est une mise à jour facultative (et vous devriez l’éviter)

Il s’agit du Preview Update de novembre 2025, qui installe :

Comme c’est une mise à jour optionnelle, vous pouvez — et devriez — la sauter complètement jusqu’à ce que Microsoft propose un correctif.

Microsoft dit déjà travailler dessus, mais aucune autre mise à jour Preview ne sortira en décembre (pauses de fin d’année), la prochaine fenêtre probable est soit Patch Tuesday du 9 décembre, soit janvier 2026.

Pourtant… c’était une grosse mise à jour intéressante

Le plus frustrant ? KB5070311 avait des ajouts vraiment cool :

Un mode console pour les consoles PC portables : Sur les ASUS ROG Ally & co, Windows bascule maintenant dans une interface plein écran façon console, via l’app Xbox. Beaucoup plus propre.

Moins de processus en arrière-plan : Mieux pour les performances et la batterie, notamment pour le gaming.

Le mode sombre enfin cohérent : Du moins… sur le papier.

Attendez la vraie version stable

Si vous utilisez le mode sombre (et c’est probablement le cas), installez KB5070311 uniquement si vous voulez vous faire surprendre par un flash blanc toutes les cinq minutes.

Sinon, attendez la correction. Et espérons que, cette fois, Microsoft testera ses mises à jour un peu plus sérieusement.