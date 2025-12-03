Accueil » Google fusionne enfin AI Overviews et AI Mode : la recherche devient une conversation continue

Google fusionne enfin AI Overviews et AI Mode : la recherche devient une conversation continue

Google fusionne enfin AI Overviews et AI Mode : la recherche devient une conversation continue

Google accélère sa métamorphose face à une OpenAI entrée en « Code Red ». Et cette fois, le moteur de recherche se rapproche un peu plus de ce que l’entreprise appelle sa vision ultime : un moteur capable de répondre à toutes les questions — simples ou complexes — de manière fluide, naturelle, et sans rupture d’expérience.

Le groupe vient en effet de commencer à tester une nouveauté majeure : la fusion entre les AI Overviews et le AI Mode, son interface conversationnelle basée sur Gemini.

Pour la première fois, les deux modes de recherche ne seront plus séparés : vous pourrez commencer une requête classique, recevoir un résumé généré par IA, puis basculer instantanément dans une conversation avec Gemini… sans changer d’onglet, sans changer de mode, sans réfléchir « où » poser la question.

Une transition sans couture : du résumé IA à la conversation

Jusqu’ici, Google Search fonctionnait avec deux « couches » distinctes :

AI Overviews, les résumés automatiques tout en haut des résultats de recherche.

AI Mode, un espace totalement séparé — un ChatGPT-like — lancé d’abord aux États-Unis au printemps, puis mondialement en août.

Le problème ? Les utilisateurs devaient décider à l’avance dans quel mode lancer leur requête.

Était-ce une question simple ? → Recherche classique.

Une exploration plus profonde ? → AI Mode.

Google veut supprimer cette friction.

À partir de maintenant, dans la phase de test. Vous recevez automatiquement un AI Overview. Puis, dans la même interface, vous pouvez poser des questions de suivi, comme dans un chat Gemini, le tout sans quitter la page de résultats.

Cette expérience, pensée pour coller au cheminement naturel d’un internaute, est déployée mondialement mais uniquement sur mobile dans un premier temps.

Pourquoi ce changement est stratégique ?

Selon Google, 2 milliards d’utilisateurs voient des AI Overviews chaque mois. Gemini, de son côté, a dépassé les 650 millions d’utilisateurs actifs mensuels en novembre.

En fusionnant les deux, Google cherche à créer un effet réseau massif : introduire la conversation IA à des centaines de millions de personnes qui n’auraient jamais ouvert l’onglet AI Mode volontairement.

C’est une réponse directe à la pression que OpenAI exerce actuellement, l’entreprise mettant en pause plusieurs projets pour améliorer son propre chatbot et son moteur de recherche expérimental.

Et, Google le sait : la bataille se joue moins sur les performances brutes des modèles que sur l’intégration, le contexte, l’habitude, la simplicité.

« Vous ne devriez pas avoir à réfléchir à comment poser votre question. »

C’est ainsi que Robby Stein, VP of Product chez Google Search, résume l’ambition du projet. « Le AI Overview reste le point de départ. Ensuite, vous pourrez enchaîner avec des questions de suivi dans AI Mode, directement depuis la page de résultats », a déclaré Robby Stein.

Google veut une interface qui ne vous force plus à choisir — parce que le cheminement intellectuel d’une recherche est rarement linéaire. On peut chercher une réponse rapide, puis vouloir comprendre le contexte, puis creuser encore.

Cette fusion se veut la réponse à cette réalité.

Une vision de la recherche repensée

Avec ce test, Google avance vers une recherche plus conversationnelle, plus contextuelle, plus continue et, surtout, plus simplifiée

C’est une évolution naturelle dans un monde où l’IA devient un copilote permanent, et non un outil séparé.