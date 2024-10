Windows 11 2024 Update (24H2) : Découvrez les nouveautés et améliorations

Microsoft lance le déploiement global de Windows 11 version 24H2, également connue sous le nom de 2024 Update. Cette mise à jour majeure marque le début d’une période de support étendue : 36 mois pour les éditions Enterprise et Education, et 24 mois pour les éditions Home et Pro.

Cette mise à jour comprend un certain nombre d’ajouts mineurs mais utiles à Windows 11 qui améliorent le menu Démarrer, l’Explorateur de fichiers, les Paramètres et bien plus encore.

La mise à jour Windows 11 24H2 est disponible en téléchargement via différentes sources, notamment Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update for Business, le centre d’administration Microsoft 365 et le service de téléchargement de logiciels.

Le déploiement se fera progressivement, en commençant par les appareils exécutant les versions 22H2 et 23H2 de Windows 11 qui ont choisi de recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles. Pour activer cette option, rendez-vous dans Paramètres > Windows Update et activez « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles« .

Un éventail de nouveautés pour une meilleure expérience utilisateur

Le menu Démarrer présente un changement important pour ceux qui utilisent le logiciel Mobile connecté de Microsoft. La mise à jour Windows 11 2024 ajoute un panneau latéral au menu Démarrer qui fournit des informations sur l’état de la batterie et les notifications de votre téléphone, ainsi qu’un accès rapide aux messages, aux appels et aux photos. Le panneau flottant est un ajout intéressant pour les utilisateurs de Phone Link. Si vous possédez un moniteur HDR, cette dernière mise à jour de Windows 11 activera la prise en charge de l’arrière-plan HDR et vous pourrez désormais basculer facilement les profils de couleur du moniteur directement dans la page Paramètres. L’Explorateur de fichiers bénéficie également de quelques modifications utiles dans la mise à jour Windows 11 2024. La section d’accueil a été légèrement repensée pour combiner les fichiers récents, favoris et partagés dans une vue à onglets. Les menus contextuels de l’Explorateur de fichiers et de Windows 11 ont également été mis à jour, de sorte que les actions courantes telles que copier, coller et renommer ont désormais des étiquettes et sont plus grandes et plus claires à utiliser. Sudo fait partie de cette mise à jour Windows 11 2024, permettant aux développeurs d’utiliser la commande populaire des systèmes d’exploitation basés sur Unix. Elle est utile pour les développeurs qui souhaitent tester des scripts, et Microsoft utilise sudo dans Windows pour permettre aux développeurs d’exécuter des outils avec privilèges élevés directement à partir d’une session de console sans privilèges élevés. En outre, cette mise à jour apporte une multitude d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités, notamment :

Une liste de paramètres rapides déroulante dans la barre d’état système.

La prise en charge des archives 7-zip et TAR.

Une fonction d’économie d’énergie.

Un contrôle adaptatif étendu de la luminosité.

Une meilleure qualité audio grâce à Voice Clarity.

De nouveaux outils de déploiement et de gestion, notamment une base de référence de sécurité mise à jour, des modèles d’administration, une feuille de calcul de référence des paramètres de stratégie de groupe et des outils d’administration de serveur distant pour Windows 11.

Parmi les autres changements apportés à cette mise à jour de Windows 11, citons une version unifiée de l’application Microsoft Teams qui fonctionne à la fois pour les comptes professionnels et personnels. Microsoft a également remplacé les applications Mail et Calendrier par un nouveau client Outlook, et l’application Copilot est devenue une application Web qui n’interagit plus directement avec les paramètres de Windows 11.

Windows 11 Enterprise LTSC 2024 et Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024

Microsoft a également publié Windows 11 Enterprise LTSC 2024 et Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 sur le canal de maintenance à long terme (LTSC), ce qui prolonge leurs cycles de vie de support.

Sécurité renforcée et prise en charge du Wi-Fi 7

La version 24H2 introduit également de nombreuses mises à jour du protocole SMB (Server Message Block), notamment des modifications des règles de pare-feu, la prise en charge du blocage NTLM, la gestion des dialectes, les connexions de port réseau alternatives, SMB sur QUIC et des modifications de la signature et du chiffrement SMB. Les améliorations de sécurité incluent des améliorations de la solution de mot de passe administrateur local Windows, le chiffrement des données personnelles pour les dossiers sensibles, le contrôle des applications pour les entreprises afin d’empêcher l’exécution de code malveillant, le mode d’impression protégé Windows et la protection de l’autorité de sécurité locale.

Enfin, cette mise à jour apporte la prise en charge du Wi-Fi 7 pour une connectivité sans fil plus rapide et plus fiable.

Windows 10 : la fin approche

Rappelons que Windows 10 atteindra la fin de son support le 14 octobre 2025. Il reste donc un peu plus d’un an aux utilisateurs de Windows 10 pour effectuer la mise à niveau vers Windows 11.

Avec cette mise à jour 24H2 riche en nouveautés, Microsoft continue d’améliorer Windows 11 et de le rendre plus performant, plus sécurisé et plus convivial.