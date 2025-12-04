Accueil » Firefox teste une nouvelle fonction : ajouter des notes directement sur les onglets

Une petite nouveauté… qui pourrait devenir l’un des plus gros atouts d’organisation du navigateur. Si tu es du genre à laisser 50 onglets ouverts en permanence — et à oublier pourquoi la moitié d’entre eux existent — Mozilla vient peut-être de te donner la fonction dont tu avais besoin depuis des années.

Dans la dernière version expérimentale du navigateur, Firefox Nightly, l’équipe teste en silence une nouveauté baptisée Add Note. L’idée est aussi simple qu’intelligente : un clic droit sur un onglet, Add Note, tu tapes ton rappel… et un petit icône de bloc-notes apparaît à côté du titre.

Une sorte de Post-it digital, mais directement dans ton navigateur.

Une fonction native, zéro extension, zéro friction

Pour une fois, pas besoin d’ajouter une extension obscure. Mozilla intègre tout nativement dans Firefox. C’est l’une des nombreuses expérimentations actuellement en test dans Nightly, aux côtés de raccourcis clavier personnalisables et d’optimisations Windows.

Mais celle-ci se démarque par son côté évident : comment cette idée n’a-t-elle pas été implémentée plus tôt ?

Pourquoi c’est important ? Parce que nous utilisons tous nos onglets comme un système de gestion de tâches déguisé. On garde un article à lire, un formulaire à remplir, une page produit à comparer… mais après deux jours, impossible de se souvenir de la raison derrière chaque onglet. Résultat : on écrème, on procrastine ou on laisse tout ouvert jusqu’à la fin des temps.

Chrome ne propose rien de comparable. Vivaldi a un système de notes… mais dans un panneau séparé. Safari : rien. Edge : rien.

Firefox, lui, place la note exactement là où tu en as besoin : sur l’onglet lui-même.

D’un coup, un onglet « article quelconque » devient :

À lire pour la réunion de mardi

Hôtel à comparer

Recette pour samedi soir

Une petite note, une grosse baisse de charge mentale.

Pourquoi tu devrais t’y intéresser ?

Si tu jongles entre projets, recherches ou multitâche permanent, cette fonctionnalité peut changer ta manière de naviguer.

Imagine :

Préparer un voyage → « Options de vol », « hôtels », « restaurants à tester »

Chercher un job → « À postuler », « infos recruteur », « CV à adapter »

Réviser → « À vérifier », « source fiable », « chiffres à retenir »

Tu organises ton chaos sans changer tes habitudes. C’est du rangement minimaliste appliqué au navigateur.

Petit bémol : comme c’est en phase de test, les notes ne sont pas encore persistantes. Redémarre Firefox, et tu risques de les perdre. Mais pour une première itération, c’est déjà prometteur.

Et maintenant : vers un vrai système d’annotations intégré ?

Le test n’est pour l’instant actif que dans Firefox Nightly (la version “laboratoire”). Mais si le feedback est bon, la feature pourrait rapidement arriver dans la version stable.

Mozilla devra encore peaufiner deux points pour en faire un indispensable comme la persistance des notes d’une session à l’autre et la synchronisation entre appareils via Firefox Sync. Si ces deux éléments débarquent, Firefox deviendrait le premier navigateur grand public à offrir une gestion native, simple et élégante, pour annoter ses sessions Web.

Une évolution logique. Et un vrai argument pour ceux qui utilisent leur navigateur comme centre d’organisation numérique.