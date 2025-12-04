Android active le hotspot 6 GHz : Google prépare un mode double-bande ultra-rapide

Les hotspots mobiles ont toujours reposé sur un duo vieillissant : le 2,4 GHz (fiable mais lent) et le 5 GHz (rapide mais vite saturé). En 2025, Google change enfin les règles du jeu dans Android : le 6 GHz — le turbo des Wi-Fi 6E et 7 — arrive sur Android pour le partage de connexion.

Les Pixel peuvent déjà activer cette option cachée dans Paramètres > Réseau et Internet > Point d’accès et partage de connexion. Mais, ce n’est que la première étape. Le vrai coup de génie arrive dans les versions Canary d’Android : un mode double bande 2,4 + 6 GHz.

Une combinaison qui transforme votre téléphone… en mini routeur premium.

6 GHz : le hotspot passe enfin en mode « voie rapide »

Le 6 GHz, c’est la bande haute performance avec un très large spectre, une latence ultra faible, et des débits monstrueux. Mais, ce n’est pas tout rose : portée réduite, murs mal gérés, et quasi invisible pour les appareils de plus de 2 ans.

Résultat : un hotspot 6 GHz seul, c’est rapide… mais pas pratique.

La vraie innovation : le tout nouveau hotspot double-bande dans Android

La nouveauté testée par Google est un mode hybride qui émet simultanément en 2,4 GHz et 6 GHz. Exactement comme les box Wi-Fi modernes.

Ainsi, le partage de connexion peut offrir de la 6 GHz pour votre PC récent ou tablette Wi-Fi 7, la 2,4 GHz pour vos appareils plus anciens, et ce sans aucun réglage manuel, tout se connecte automatiquement à la meilleure bande.

En clair : plus besoin de choisir entre compatibilité et performance. Vous pourrez faire une visio sans freeze dans un Starbucks bondé, télécharger un gros fichier en quelques secondes, ou encore utiliser pleinement les débits 5G/5G mmWave de votre téléphone.

Le hotspot n’est plus un plan B : c’est un vrai réseau mobile personnel.

Pourquoi c’est important : le hotspot devient enfin « pro »

On le voit tous : les hotspots deviennent essentiels, surtout pour télétravailler en déplacement, connecter un laptop en urgence à l’aéroport,

ou encore partager une 5G digne d’une fibre dans un Airbnb au Wi-Fi douteux.

Avec ce mode double-bande : la latence chute, les débits explosent, la stabilité augmente, et tous les appareils sont compatibles.

C’est l’évolution naturelle, mais attendue depuis longtemps, du tethering.

Et maintenant ? Une arrivée probable avec Android 16

Aujourd’hui, seuls les testeurs du canal Canary peuvent l’essayer. Mais, tout indique une sortie grand public dans Android 16 ou un Feature Drop début 2026.

Et sans surprise Samsung, Xiaomi, OnePlus ou encore Nothing adopteront immédiatement la fonctionnalité.

On parle même déjà de hotspots tri-bande (2,4 + 5 + 6 GHz) à moyen terme. Bref : votre téléphone va bientôt se comporter comme un routeur Wi-Fi 7 de salon… mais dans votre poche.