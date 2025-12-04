Accueil » Realme 16 Pro et Redmi Note 16 Pro+ : la bataille du milieu de gamme passe à 200 mégapixels

Le milieu de gamme chinois s’apprête à franchir un nouveau cap. Alors que realme prépare le lancement de sa série realme 16, un nouveau leak signé Smart Pikachu confirme que Redmi compte répondre avec un Redmi Note 16 équipé, lui aussi, d’un capteur principal de 200 mégapixels.

Une escalade technologique qui, il y a encore deux ans, relevait de la fiche technique de smartphones à plus de 800 euros.

Le 200 mégapixels s’installe (vraiment) dans le milieu de gamme

Pendant longtemps, le 200 mégapixels a servi de vitrine aux modèles ultra-premium. Mais 2026 sera manifestement l’année où la technologie s’invite dans le cœur du marché.

D’après le leak, Realme et Redmi testent actuellement leurs prochains modèles milieu de gamme avec un capteur de 200 mégapixels.

Mais attention, chez Redmi, ce capteur serait réservé aux Note 16 Pro+ et Note 16 Pro, chez Realme, il arriverait sur le Realme 16 Pro, accompagné d’un capteur secondaire de 8 mégapixels.

Le modèle Realme 16 Pro+ irait même plus loin en ajoutant un téléobjectif périscopique, une première dans ce segment.

Redmi Note 16 Pro / Pro+ : encore plus premium, encore plus tôt ?

Après avoir lancé les Note 15 en août, Redmi devrait conserver son rythme : lancement mondial attendu en août 2026.

Les premières rumeurs évoquent également un écran OLED 1.5K plat, une batterie 7 500 mAh, et ce fameux module de 200 mégapixels repositionnant encore une fois la gamme Note comme le point d’équilibre entre prix agressif et fiche technique musclée.

Realme 16 Pro : une arrivée imminente

Alors que Redmi joue la carte du teasing longue durée, Realme avance plus rapidement. La certification TENAA révélée récemment indique que le Realme 16 Pro pourrait être officialisé fin décembre 2025, ou en janvier 2026 au plus tard.

Comme d’habitude chez Realme, la série devrait arriver globalement dans la foulée, probablement dès janvier.

200 mégapixels dans le milieu de gamme : marketing ou vraie avancée photo ?

L’arrivée de ces capteurs dans le segment intermédiaire pose la question du rendement réel. Le 200 MP fait rêver, mais son utilité dépend :

• du traitement logiciel,

• de la qualité de la stabilisation,

• et du binning utilisé (fusion des pixels pour améliorer la lumière).

Dans les modèles Pro+ de Realme et Redmi, le téléobjectif périscopique et les nouveaux ISP 2025–2026 pourraient enfin permettre de tirer parti de ces résolutions extrêmes autrement qu’en zoom numérique.

Une année 2026 qui s’annonce explosive

Avec ces deux lancements, le milieu de gamme chinois se prépare à un nouveau duel serré.

Et si 2025 était l’année du retour des batteries XXL, 2026 pourrait bien être celle où :

📸 le 200 MP devient le nouveau standard du segment Pro,

📱 les écrans 1.5K se généralisent,

⚡ les batteries 7 000 mAh+ deviennent la norme,

💰 … sans que les prix ne franchissent le seuil psychologique des 400–450 € en Chine.

On attend maintenant les premiers visuels et benchmarks pour confirmer l’avantage entre les deux constructeurs — mais une chose est sûre : Realme et Redmi ne comptent laisser aucun espace à la concurrence.