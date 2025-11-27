Accueil » IKEA réinvente l’enceinte sans fil : déco, design et bon son — tout en un

Quand le mobilier rencontre l’audio, le résultat fait parler. IKEA ne lance pas que des enceintes. IKEA lance des objets de maison qui font aussi de la musique.

Et cette nouvelle collection, créée avec la designer suédoise Tekla Evelina Severin, prouve que l’audio domestique peut devenir un élément de décoration à part entière — un véritable sujet de conversation quand on entre dans une pièce.

Bienvenue dans Solskydd et Kulglass, deux enceintes sans fil qui bousculent les codes.

Solskydd : la gamme qui transforme une enceinte en objet sculptural

Disponible en 8, 11 et 18 pouces, Solskydd (« protection solaire » en suédois) assume des formes audacieuses, presque architecturales.

Une présence visuelle forte :

Trois tailles, trois pièces déco.

Un habillage en tissu maillé qui rappelle les luminaires haut de gamme.

Un design circulaire, pastel ou vif selon les coloris, qui joue autant avec la lumière qu’avec le son.

Des configurations audio selon la taille

8 pouces : un seul haut-parleur — minimaliste et compact.

11 pouces & 18 pouces : tweeter dédié + subwoofer intégré pour un son plus ample.

Là où beaucoup d’enceintes tentent d’être invisibles, Solskydd revendique l’inverse : une esthétique assumée, presque arty.

Kulglass : l’enceinte-lampe qui ressemble à… une glace

Si Solskydd est une œuvre murale, Kulglass (« boule de glace » en suédois) est un clin d’œil ludique aux objets du quotidien.

Visuellement, Kulglass évoque une lampe d’ambiance aux couleurs fluorescentes — la designer parle d’ice cream swirl. Techniquement, c’est une enceinte complète avec un tweeter de 1 pouce, un subwoofer de 3,5 pouces et surtout… un vrai culot pour ampoule, car oui : c’est aussi une lampe fonctionnelle.

Tekla Evelina Severin résume parfaitement l’intention : « Je voulais une forme accueillante, qui adoucit la complexité technique d’un bon son ».

Mission accomplie.

Prix et disponibilité

Solskydd 8 pouces : dès 99,99 dollars

Solskydd 11 pouces & 18 pouces : jusqu’à 139,99 dollars

Kulglass : 129,99 dollars

Des tarifs typiquement IKEA : accessibles, mais avec un sens du design qui pourrait coûter beaucoup plus cher ailleurs.

Ce n’est pas une offensive contre Sonos ou Bose. C’est une offensive contre la banalité des enceintes sans personnalité. Avec Solskydd et Kulglass, IKEA rappelle qu’il est d’abord un créateur d’espaces, pas un fabricant de gadgets. Ses enceintes ne cherchent pas à disparaître — elles cherchent à habiter la pièce.

Et dans un marché saturé de boîtes noires rectangulaires, cette proposition inattendue fait mouche.