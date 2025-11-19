Accueil » iPhone 17 bat des records en Chine : 1 smartphone sur 4 vendu en octobre

iPhone 17 bat des records en Chine : 1 smartphone sur 4 vendu en octobre

iPhone 17 bat des records en Chine : 1 smartphone sur 4 vendu en octobre

Les ventes d’iPhone 17 se portent très bien, mais un marché en particulier surprend tous les analystes : la Chine, où Apple vient de vivre son meilleur mois d’octobre depuis 2021.

Un nouveau rapport de Counterpoint le confirme : un smartphone vendu sur quatre en Chine en octobre était un iPhone. Soit une croissance de 37 % sur un an, un niveau qu’Apple n’avait pas atteint depuis l’ère de ban de Huawei, quand la concurrence premium chinoise était beaucoup moins féroce.

Une reprise fulgurante qu’Apple n’avait plus vue depuis 2022

Les chiffres sont clairs :

1 smartphone sur 4 vendu = iPhone

+37 % par rapport à octobre 2024

Les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max : tous en croissance à deux chiffres

L’iPhone 17 « classique » mène la charge

Plus de 80 % des ventes Apple en Chine proviennent des nouveaux modèles

Selon Ivan Lam (Counterpoint), Apple réalise là son meilleur début de trimestre de décembre depuis 2021 — mieux encore que lors du cycle iPhone 13, pourtant ultra-dominant.

Et tout cela dans un environnement autrement plus hostile qu’à l’époque : Xiaomi, OPPO, Vivo, Honor… tous enchaînent les premiums ultra-compétitifs.

Le gros risque : Huawei arrive le 25 novembre

Lam tempère toutefois l’euphorie : Huawei lance le Mate 80 le 25 novembre, et en Chine… Huawei est l’unique acteur capable de reprendre des parts à Apple, même sans Google.

Pour l’instant, dit-il, Apple « gagne en momentum ». Mais la fenêtre pourrait être courte.

La Chine reprend des couleurs — grâce à Apple (et un peu Xiaomi)

Le marché chinois a progressé de 8 % YoY en octobre, une hausse tirée en grande partie par l’iPhone 17.

Mais un autre phénomène est notable : Xiaomi revient à la 2ᵉ place du marché pour la première fois depuis plus de 10 ans. Le signe que le secteur se réactive — et qu’Apple n’est pas seul à profiter de la dynamique.

Pourquoi l’iPhone 17 cartonne-t-il autant en Chine ?

Plusieurs raisons évidentes… et d’autres plus subtiles :

1. Le modèle de base est (enfin) un vrai flagship

120 Hz ProMotion

Autonomie améliorée

Capteurs revus

Plus de stockage sans hausse de prix

Pour le marché chinois, très sensible au rapport perfs/prix, c’est énorme.

2. Pas de hausse tarifaire — un argument rare en 2025

Apple n’a pas augmenté le prix…

Contrairement à la majorité des marques locales qui ont ajusté leurs coûts avec les nouvelles plateformes Snapdragon.

3. Un cycle iPhone 16 peu excitant

Le contraste rend le 17 bien plus séduisant.

4. L’effet marque Apple reste incomparable

Même dans un marché saturé de flagships à prix cassés, Apple reste la seule marque premium aspirant toute la demande haut de gamme à elle seule.

5. L’iPhone Air n’a pas cannibalisé les ventes

Son accueil tiède a finalement concentré toute la demande sur le 17 « classique ».

Un succès mérité : l’iPhone 17 est enfin « le modèle qu’on peut recommander les yeux fermés »

L’iPhone 17 est l’un des meilleurs upgrades du modèle « de base » depuis des années. À 120 Hz, avec plus de stockage, une puce plus moderne, une meilleure autonomie et un prix inchangé, Apple a annulé la principale raison pour laquelle beaucoup hésitaient encore.

Pour la majorité des gens, il remplace l’iPhone Pro, sauf pour les utilisateurs exigeants. Le seul frein à un achat immédiat, c’est que le premier iPhone pliable est attendu l’an prochain, aux côtés de l’iPhone 18.

Sinon, l’iPhone 17 est typiquement le modèle « pile au bon moment » : celui qui gomme enfin les compromis injustifiables des générations précédentes.

Un succès réel, mais fragile

L’iPhone 17 réalise un démarrage brillant en Chine — presque historique. Mais, plusieurs facteurs pourraient redistribuer les cartes dès fin novembre :

Huawei Mate 80

Une concurrence locale agressive

Un cycle iPhone Air en demi-teinte

L’arrivée des foldables premium 2025

Pour l’instant, Apple profite d’un alignement parfait : un modèle de base ultra-compétitif, un marché qui se réveille et une concurrence encore en transition.

Reste à voir si l’élan peut survivre au choc Huawei.