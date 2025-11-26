Accueil » ROG Xbox Ally : les profils de jeu par défaut optimisent l’autonomie

Microsoft, Xbox et ASUS viennent de livrer l’une des mises à jour les plus importantes pour les ROG Xbox Ally. Objectif : rapprocher enfin l’expérience Windows du confort quasi-console du Steam Deck.

Leur nouvelle fonctionnalité, Default Game Profiles, est en cours de déploiement en preview… et c’est une petite révolution.

Des profils intelligents qui optimisent tout, sans lever le petit doigt

Les Default Game Profiles sont des profils de jeu préconfigurés qui ajustent automatiquement les performances et la consommation énergétique — autrement dit, le TDP — selon le titre lancé.

40 jeux sont pris en charge dès le lancement, dont Fortnite, Gears of War : Reloaded, Call of Duty: Black Ops 7 et Hollow Knight: Silksong.

Chaque profil a été affiné à la main, spécifiquement pour chaque jeu. Ils ne s’activent que sur batterie, afin d’optimiser l’autonomie sans sacrifier la fluidité.

Comment ça marche concrètement ?

Lorsqu’un jeu compatible démarre, la ROG Xbox Ally applique le TDP recommandé, fixe une limite de FPS idéale, et rééquilibre en temps réel la consommation.

Le principe est simple. Si le jeu dépasse largement la cible (ex : 150 FPS alors que 120 FPS suffisent), la ROG Xbox Ally limite automatiquement les FPS pour économiser de l’énergie. Si un titre peine à atteindre la cible, l’appareil augmente temporairement la puissance pour maintenir une expérience fluide.

Un comportement intelligent qui évite au joueur d’aller bricoler 15 curseurs techniques.

Une autonomie vraiment améliorée

La différence n’est pas théorique : sur un titre comme Hollow Knight : Silksong, le profil par défaut peut gagner près d’une heure d’autonomie par rapport au mode Performance classique, tout en conservant un gameplay ultra-fluide à 120 FPS.

Pour un appareil destiné au voyage ou aux sessions nomades, c’est exactement le genre d’optimisation qui change tout.

Une activation ultra simple… et une avalanche d’améliorations autour

Ces profils peuvent être activés ou désactivés à tout moment via le widget Game Bar d’Armory Crate Command Center.

Et ce n’est pas tout : Microsoft et ASUS ont profité de la mise à jour pour améliorer l’ensemble de l’expérience.

Nouveau filtre Game Gallery : « Performance Fit »

Une fonction extrêmement pratique qui indique comment un jeu devrait tourner sur l’Ally avant même de l’installer. Fini les téléchargements de 90 Go pour découvrir que le titre tourne mal.

Nouvel indicateur de synchronisation des sauvegardes (Game Save Sync Indicator)

Déployé dès la semaine prochaine, il affiche clairement l’état de synchro cloud des sauvegardes Indispensable pour passer sans stress de son PC fixe à son Ally — plus de doutes, plus de progression perdue.

Un vrai pas vers une expérience « console-like »

Depuis son lancement, la ROG Xbox Ally a souvent été critiqué pour le poids trop lourd de Windows dans l’expérience portable.

Avec ces Default Game Profiles, l’approche se rapproche enfin de celle du Steam Deck : une console PC qui s’adapte d’elle-même, qui optimise, qui dure plus longtemps… et qui laisse le joueur jouer.

Une mise à jour qui pourrait bien redonner un coup d’élan au ROG Xbox Ally — et poser les bases d’un futur plus simple pour le jeu PC portable.