1Password réinvente ses notifications : la nouvelle interface qui change tout en 2025

Après 8 années de compromis et d’alertes qui disparaissaient trop vite, 1Password déploie la mise à jour la plus ambitieuse de son extension navigateur. Un nouveau système pensé pour la clarté, la fiabilité et la sécurité.

L’objectif : transformer un module vieillissant en un outil parfaitement adapté aux usages modernes, entre passkeys, Watchtower et flux multiples.

1Password : Un système de notifications devenu obsolète

Les ingénieurs de 1Password l’admettent : l’ancien système n’avait plus les épaules pour gérer les fonctions ajoutées au fil du temps. Sauvegarde d’identifiants, suggestion de passkeys, alertes Watchtower, connexions tierces… tout reposait sur un mécanisme incapable d’afficher plus d’une notification simultanément.

Résultat : des alertes critiques disparaissaient dès qu’une seconde demande surgissait. Certains messages se volatilisaient dès qu’on changeait d’onglet. D’autres se superposaient maladroitement ou finissaient par être ignorés. Pour un gestionnaire de mots de passe, où la lisibilité d’un message peut être un enjeu de sécurité, c’était un vrai problème.

Il était temps pour 1Password de remettre tout à plat.

La réponse : un système repensé autour de la simultanéité

La version mise à jour introduit un tout nouveau paradigme : les notifications empilées. Désormais, les alertes se regroupent dans une pile compacte, jamais intrusive, toujours accessible :

chaque notification reste visible et actionnable ;

plus rien ne disparaît automatiquement ;

les alertes s’organisent par priorité (Watchtower en tête) ;

un bouton Tout voir permet de dérouler toute la pile ;

un bouton Tout empiler la replie immédiatement.

C’est simple, intuitif, et surtout… fiable.

Pour la première fois, l’extension peut afficher plusieurs messages sans compromettre l’information. Une petite révolution UX dans un outil que la plupart consultent des dizaines de fois par jour.

Une intelligence plus fine : continuité, persistance, ordre

1Password a également revu la logique d’apparition et de persistance :

certaines alertes suivent l’utilisateur lors d’un changement de page (utile pour une passkey en cours) ;

d’autres restent strictement contextualisées (pour éviter la confusion) ;

aucune duplication intempestive ne vient polluer l’interface ;

les données sensibles restent locales, stockées via l’API Manifest V3.

Ce n’est pas seulement un nouveau design. C’est une meilleure compréhension des scénarios réels, des petits moments où l’on jongle entre onglets, identifiants et actions de sécurité.

Les notifications plein écran, elles aussi redessinées

Il existe des cas où 1Password doit prendre le contrôle de la page : passkeys, Device Trust, vérifications critiques. Ces écrans « obligatoires » ont également été retravaillés.

La nouveauté clé : la pile de notifications classiques se masque automatiquement lorsqu’un message plein écran apparaît. À la fin de l’action, tout réapparaît instantanément.

Une manière élégante d’éviter le chaos visuel — et un progrès appréciable pour les workflows sensibles comme les connexions biométriques ou la gestion des clés.

Un déploiement progressif… mais imminent

Le nouveau système est déjà disponible sur les versions nightly et beta, en cours de déploiement en version stable, cette semaine.

Pour un outil aussi central que 1Password, cette évolution était attendue — et elle tient ses promesses. Plus claire, plus robuste et plus cohérente, la nouvelle interface de notifications renforce un usage quotidien déjà bien établi. Une amélioration invisible pour certains, indispensable pour d’autres, mais qui montre surtout qu’un gestionnaire de mots de passe n’est jamais “fini”.