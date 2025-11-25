Kirin 9030 : premiers détails révélés avant le lancement des Huawei Mate 80

Quelques heures avant la présentation officielle de la série Huawei Mate 80, une fuite majeure vient lever le voile sur sa nouvelle puce maison, la Kirin 9030.

Jusqu’ici totalement gardée secrète, elle apparaît pour la première fois dans un benchmark Geekbench… et confirme une évolution structurelle importante pour les SoC de Huawei.

Un CPU 9 cœurs et un GPU Maleoon 935 : Huawei change de philosophie

Le Mate 80 Pro Max, équipé de la Kirin 9030, a été repéré sur Geekbench avec une configuration CPU 1+4+4, soit un total inédit de 9 cœurs — une première dans l’histoire récente des Kirin.

Détail des fréquences observées :

1x cœur à 2,75 GH

4x cœurs à 2,27 GHz

4x cœurs à 1,72 GHz

Côté graphique, la puce bascule vers un GPU Maleoon 935, successeur du Maleoon 920 présent sur le Kirin 9020. Le modèle testé embarquait par ailleurs 16 Go de RAM.

Un changement net : Huawei abandonne la structure 8 cœurs du Kirin 9020 (1+3+4) pour une architecture plus musclée, qui devrait améliorer le multitâche et la gestion des charges lourdes.

Des performances encore bridées… mais déjà révélatrices

La source Digital Chat Station précise que le test n’a pas été effectué à fréquence maximale, ce qui implique que les scores finaux devraient être supérieurs. Néanmoins, cette première mesure donne une idée de la position du Kirin 9030 :

Monocoeur : 1 131 points

Multicoeurs : 4 277 points

Ces résultats placent la puce dans un niveau similaire aux Snapdragon 7-series, clairement en dessous des Snapdragon 8 Elite ou MediaTek Dimensity 9500+. Rien de surprenant, compte tenu des contraintes de production de Huawei et de son architecture encore en maturation.

Mais, la nouveauté majeure n’est pas la puissance brute : c’est le passage à 9 cœurs, signe d’une volonté d’élargir les marges thermiques et de lisser les performances en tâche réelle.

Comparaison rapide : Kirin 9020 vs Kirin 9030

Kirin 9020

CPU: 1×2,5 GHz + 3×2,15 GHz + 4×1,6 GHz

GPU: Maleoon 920

8 cœurs

Kirin 9030 (Geekbench leak)

CPU: 1×2,75 GHz + 4×2,27 GHz + 4×1,72 GHz

GPU: Maleoon 935

9 cœurs

Résultat : même si la puissance reste limitée par rapport à Qualcomm ou MediaTek, la Kirin 9030 devrait offrir une progression tangible en multitâche, en efficacité énergétique et en cohérence de performance sur la durée.

Verdict très bientôt

Huawei présentera la série Mate 80 dans la journée, avec probablement plus de détails sur les capacités réelles de la Kirin 9030, sa finesse de gravure, son NPU, et les optimisations liées à HarmonyOS 5.1.

Une chose est sûre : même si Huawei reste loin des leaders du marché en termes de performances brutes, la marque continue de faire évoluer ses puces maison à un rythme soutenu — un signal clair que sa relance technologique est désormais bien engagée.