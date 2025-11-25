Accueil » Google développe Aluminium OS, une version d’Android taillée pour le bureau

Google développe Aluminium OS, une version d'Android taillée pour le bureau

Un énorme virage logiciel se prépare chez Google — et il a fui bien plus tôt que prévu. D’après une enquête d’Android Authority, la firme de Mountain View développe en interne un nouveau système baptisé « Aluminium OS », une version d’Android repensée pour fonctionner… comme un véritable OS de bureau.

Une rumeur persistante depuis des mois, mais qui prend soudain une tout autre ampleur : Aluminium OS est bien réel, avancé, et pourrait devenir l’un des projets stratégiques les plus ambitieux de Google depuis la création de ChromeOS.

Aluminium OS : Android, enfin taillé pour les PC

L’objectif d’Aluminium OS est clair : faire d’Android un OS de bureau crédible, capable d’alimenter des PC portables, des convertibles, des desktops et des tablettes avec une interface pensée pour la productivité, et non pour le tactile seuls.

Google développe le système en partenariat direct avec Qualcomm, ce qui explique les tests repérés ces derniers mois sur des machines équipées de puces Snapdragon X — les mêmes qui alimentent les nouveaux PC Windows on ARM.

Pourquoi Qualcomm ? Parce que Google vise explicitement les marchés où Windows peine encore :

autonomie,

gestion énergétique,

optimisation ARM,

capacité à tirer parti de l’écosystème mobile.

En clair : faire ce que Windows promet depuis 10 ans sur ARM mais n’a jamais vraiment concrétisé.

ChromeOS en danger… ou en mutation ?

C’est le point le plus explosif de la fuite. Selon Android Authority, Google teste déjà Aluminium OS sur des Chromebooks Intel Alder Lake, et des Chromebooks MediaTek Kompanio.

Cela signifie deux choses :

Aluminium OS n’est pas un concept futuriste : il fonctionne déjà sur du hardware existant. ChromeOS pourrait ne plus être l’unique option pour les Chromebooks — voire, à terme, ne plus être l’OS principal.

Le rapport évoque une stratégie où les utilisateurs pourraient choisir rester sur ChromeOS, ou migrer vers Aluminium OS, si leur machine est compatible.

Un scénario qui rappelle la bascule de macOS vers Apple Silicon, mais version Google.

Un OS pensé « AI-first », avec Gemini intégré au cœur du système

Sans surprise, l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Aluminium OS serait conçu comme un système AI-native, avec Gemini intégré dès la base de l’OS, dans une approche similaire à ce que Microsoft fait avec Copilot sur Windows.

Avantage clé pour Google : Aluminium OS pourra exécuter nativement les applications Android, sans couche d’émulation, sans bricolage, et sans interface hybride bancale.

En théorie, c’est la promesse que Windows et ChromeOS n’ont jamais pleinement tenue.

Aluminium OS : un nom de code, pour l’instant

Comme souvent chez Google, le nom n’est qu’un placeholder interne. La fuite mise sur une présentation officielle à Google I/O 2026, avec les premiers appareils lancés dans la foulée.

La fenêtre paraît cohérente. Qualcomm aura alors une génération supplémentaire de puces ARM pour les ordinateurs de bureau, ChromeOS sera à un point de bascule, et l’industrie du PC aura digéré l’arrivée massive des PC « AI-first ».

2026 pourrait devenir l’année où un vrai concurrent Android de Windows débarquera en force.

Une tentative déjà vue… mais potentiellement la bonne

Des OS Android « version PC » ont déjà tenté leur chance : Remix OS, PrimeOS, Android x86, ou encore le mode desktop de Samsung DeX. Tous ont échoué pour les mêmes raisons : manque de support officiel Google, absence d’optimisation profonde, écosystème fragmenté, et hardware pas assez performant.

Cette fois, les cartes sont radicalement différentes. Google + Qualcomm + Gemini + les progrès ARM = une combinaison que l’industrie n’a encore jamais vue.

Si Aluminium OS réussit, c’est un pan entier de l’informatique personnelle qui pourrait basculer.