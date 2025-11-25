Accueil » L’Explorateur de fichiers Windows 11 sera plus rapide grâce au préchargement

L’Explorateur de fichiers Windows 11 sera plus rapide grâce au préchargement

L'Explorateur de fichiers Windows 11 sera plus rapide grâce au préchargement

Microsoft prépare des changements importants pour l’Explorateur de fichiers dans Windows 11. Le but : réduire l’encombrement visuel, accélérer l’ouverture et rendre l’usage globalement plus fluide.

Les nouveautés, disponibles dans les versions Dev Preview, devraient arriver pour tous les utilisateurs début 2026.

Windows 11 : Un Explorateur de fichiers plus rapide grâce au préchargement

Microsoft teste désormais le préchargement de l’Explorateur de fichiers, conçu pour améliorer la vitesse d’ouverture, notamment sur les machines moins puissantes.

Sur un PC moderne, l’ouverture est déjà quasi instantanée, mais sur les appareils plus modestes — tablettes Windows, mini-PC, consoles portables sous Windows comme les ROG Ally ou Lenovo Legion Go — l’Explorateur peut parfois mettre plusieurs secondes à apparaître.

Bonne nouvelle : Le préchargement est optionnel. Tu pourras le désactiver si tu ne veux pas que l’Explorateur tourne en arrière-plan en permanence.

Microsoft avait déjà utilisé ce procédé pour Word et d’autres apps Office afin d’améliorer leur vitesse d’ouverture.

Un menu contextuel beaucoup moins encombré

Le menu clic droit de Windows 11 va enfin devenir plus lisible. Microsoft déplace les actions rarement utilisées dans des sous-menus pour réduire la surcharge visuelle.

Nouveau sous-menu « Gérer le fichier »

Il regroupe désormais plusieurs actions peu essentielles, comme :

Compresser dans un fichier ZIP

Copier comme chemin

Définir comme arrière-plan

Rotation droite/gauche

Nouveau sous-menu dédié aux services cloud

Toutes les fonctions liées au cloud (OneDrive, etc.) sont déplacées dans un menu dédié au cloud, qui inclut aussi l’option Envoyer à mon téléphone.

Résultat :

Un menu plus propre

Les actions fréquentes sont plus faciles à trouver

L’ergonomie globale s’améliore

Disponibilité

Ces nouveautés sont actuellement testées dans les builds Dev. Si tout se passe bien, elles arriveront pour tous les utilisateurs de Windows 11 lors d’une mise à jour prévue pour début 2026.