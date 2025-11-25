Accueil » Raspberry Pi Imager 2.0 : la plus grande refonte de l’outil officiel depuis sa création

La Fondation Raspberry Pi vient de publier Raspberry Pi Imager 2.0, une mise à jour majeure qui revoit complètement l’outil utilisé pour installer un système d’exploitation sur une carte SD ou un SSD avant de démarrer un Raspberry Pi.

Selon l’équipe, cette version était en développement depuis plus d’un an. Et, ce n’est pas une simple mise à jour : l’interface et le fonctionnement entier du logiciel ont été repensés pour corriger les limites accumulées depuis cinq ans.

Une interface entièrement repensée

Le grand changement visible immédiatement : fini la fenêtre unique et ses menus cachés, place à un assistant clair en 4 étapes :

Choisir le modèle de Raspberry Pi Choisir l’OS à installer Sélectionner la carte SD/clé USB/SSD Configurer entièrement le système avant le flash

Cette approche rend l’usage plus logique, plus lisible, et beaucoup plus simple pour les débutants comme pour les utilisateurs avancés.

Une configuration système beaucoup plus puissante

L’étape 4 est la plus intéressante. En effet, Raspberry Pi Imager 2.0 propose désormais un panneau dédié pour définir avant écriture :

Compte utilisateur

Mot de passe

Wi-Fi

Paramètres régionaux (langue, clavier)

Options d’interface (SSH, etc.)

C’est un énorme plus pour les configurations headless, où le Raspberry Pi démarre sans écran ni clavier. Avec Imager 2.0, le Pi est immédiatement accessible sur le réseau dès le premier boot.

Avant, cela demandait des manipulations complexes. Désormais, c’est intégré, simple et guidé.

Intégration native avec Raspberry Pi Connect

Grande nouveauté : Raspberry Pi Imager 2.0 permet de se connecter directement avec votre compte Raspberry Pi Connect. Résultat, vos identifiants Connect sont automatiquement inscrits dans l’image, votre Pi peut être piloté à distance immédiatement et aucun fichier SSH ou clé à ajouter manuellement

C’est une étape importante pour le remote management des Raspberry Pi.

Accessibilité améliorée

L’interface a été pensée pour être utilisable par tous :

Contrôles compatibles avec les lecteurs d’écran

Navigation entièrement possible au clavier

Nouveau thème Raspberry Red plus contrasté

Plus d’espace blanc pour améliorer la lisibilité

Une très bonne nouvelle pour les utilisateurs équipés de solutions d’accessibilité.

Finalement : une vraie version 2.0

Raspberry Pi Imager 2.0 clarifie un outil devenu trop chargé, automatise les manipulations complexes, facilite l’usage à distance, et modernise toute l’ergonomie.

C’est de loin la mise à jour la plus importante depuis la sortie de l’Imager original.

Disponible maintenant pour votre prochain flash.