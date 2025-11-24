Accueil » Redmi K90 Ultra : la nouvelle fuite confirme une batterie de 8 000 mah

Après avoir lancé les Redmi K90 et Redmi K90 Pro Max équipés de puces Snapdragon Series 8 en Chine, Redmi ne compte clairement pas s’arrêter là.

D’après une nouvelle fuite du leaker Smart Pikachu, la marque travaille sur deux modèles supplémentaires qui viendraient compléter la gamme Redmi K90.

Deux nouveaux modèles en préparation : Redmi K90 Pro et K90 Ultra

Selon la fuite, les prochains modèles de la série seront probablement baptisés Redmi K90 Pro et Redmi K90 Ultra. Leur particularité ? De nouvelles tailles d’écran qui s’intercalent entre les modèles existants :

Redmi K90 Pro : écran 6,6 pouces

Redmi K90 Ultra : écran 6,8 pouces

Pour rappel, le Redmi K90 actuel utilise un écran de 6,59 pouces, pensé pour une utilisation confortable à une main. Le K90 Pro Max offre quant à lui un large écran de 6,9 pouces, pour une expérience plus immersive.

Les deux nouveaux modèles permettraient donc à Redmi de couvrir encore plus de préférences utilisateurs.

Puces MediaTek Dimensity pour les nouveaux modèles

Les premières spéculations indiquent :

Redmi K90 Pro → Dimensity 9500

Redmi K90 Ultra → Dimensity 9500+

Le modèle Ultra mettrait clairement l’accent sur les performances, comme c’est souvent le cas pour la variante la plus haut de gamme de Redmi.

Un précédent leak mentionne que le Redmi K90 Ultra serait équipé d’un écran de 6,8 pouces LTPS OLED, d’une résolution 1.5K, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, des coins arrondis, un châssis en métal et une amélioration de l’étanchéité.

Du côté audio, la série Redmi K90 actuelle utilise déjà des haut-parleurs réglés en collaboration avec Bose — une coopération qui pourrait se poursuivre sur les nouveaux modèles.

Une batterie géante de 8 000 mAh ?

Autre info marquante de la fuite : le Redmi K90 Ultra pourrait embarquer une énorme batterie d’environ 8 000 mAh, un énorme bond par rapport aux générations précédentes.

Le Ultra profiterait également d’une couche logicielle optimisée pour les hautes fréquences d’image, afin de maximiser les performances en jeux.

Date de lancement probable :