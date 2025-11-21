Accueil » Gemini remplace Google Assistant dans Android Auto : voici tout ce qui change

Gemini remplace Google Assistant dans Android Auto : voici tout ce qui change

C’était annoncé, c’est désormais fait : Google remplace progressivement Assistant par Gemini dans Android Auto. Une bascule majeure pour des millions de véhicules, où l’expérience vocale devient plus naturelle, plus contextuelle — et beaucoup plus intelligente.

Gemini remplace Assistant… si vous avez déjà basculé sur votre téléphone

Le déploiement démarre globalement dès aujourd’hui, dans 45 langues. Mais, une nuance importante : Gemini n’arrive dans Android Auto que si vous l’avez déjà activé sur votre smartphone Android.

Vous utilisez encore Google Assistant sur votre téléphone ? Assistant reste actif dans Android Auto (pour l’instant). Vous êtes passé à Gemini ? Android Auto adopte automatiquement le nouvel assistant.

Un choix logique : Google veut harmoniser l’expérience et accélérer la transition vers un assistant IA beaucoup plus « conversationnel ».

Navigation plus intelligente : Gemini devient copilote contextuel

La transformation la plus visible se trouve dans Google Maps. En effet, Gemini peut désormais comprendre des demandes naturelles, analyser des avis en temps réel, et répondre à des questions complexes sur les entreprises le long de votre trajet.

Un exemple typique : « Hey Google, j’ai envie de barbecue. Y a un spot ouvert sur ma route, près de ma destination ? ». Gemini peut ensuite enchaîner popularité du lieu, plats recommandés, ou encore des infos pratiques (chien accepté, parking, horaires…).

Plus besoin de connaître une syntaxe précise : l’assistant comprend l’intention, l’ambiance, la nuance.

Messages mains libres : l’IA corrige, enrichit et finalise

Les messages deviennent plus fluides que jamais. Vous pouvez dire : « Oups, je suis coincé dans les bouchons. Tu peux prévenir Léo et ajouter mon heure d’arrivée et un emoji désolé ? ». Et si vous oubliez un détail : « Ah, et demande-lui aussi s’il veut prendre un café après le match ».

Gemini adapte le message sans repartir de zéro. Un vrai gain de sérénité en conduite.

Gmail, résumés, adresses : Gemini va fouiller pour vous

Autre nouveauté : l’accès à vos e-mails vocalement. Vous pouvez demander : « J’ai un hôtel ce soir, l’adresse est dans mes mails. Tu peux la retrouver et lancer la navigation ? » ou encore « Peux-tu me résumer mes mails non lus pendant que je roule ? ». Gemini fouille votre Gmail, extrait ce dont vous avez besoin et l’utilise dans l’action demandée.

Live with Gemini: discuter, apprendre, passer le temps

La fonction Live with Gemini, en bêta, débarque aussi dans Android Auto. Il suffit de dire : « Hey Google, discutons ». Le modèle peut alors jouer les guides touristiques, brainstormer avec vous, raconter des anecdotes, ou encore répondre à des questions en continu.

Par exemple : « Je roule vers Saint-Louis pour un mariage. Tu peux me faire un petit topo sur la ville ? ». Puis : « Merci ! Maintenant, j’aimerais offrir quelque chose aux parents. Une idée cadeau ? ».

Une expérience beaucoup plus chaleureuse que les assistants vocaux traditionnels.

Google confirme son virage : l’avenir, c’est Gemini partout

Une fois disponible pour vous, un tooltip apparaîtra sur l’écran de votre voiture. Ensuite, trois options pour lancer Gemini dire « Hey Google », appuyer sur l’icône micro de la voiture, ou maintenir le bouton vocal du volant.

L’arrivée dans Android Auto concrétise la stratégie annoncée en mai : Google Assistant est condamné à disparaître progressivement au profit de Gemini, plus polyvalent, plus conversationnel et mieux intégré aux services Google.

Avec cette mise à jour, Android Auto cesse d’être un simple relais de commandes vocales : il devient un copilote capable de comprendre, de raisonner et de tenir une vraie conversation.