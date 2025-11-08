Accueil » Gemini arrive sur Android Auto : l’assistant IA conversationnel pour la voiture

Gemini arrive sur Android Auto : l’assistant IA conversationnel pour la voiture

Gemini arrive sur Android Auto : l'assistant IA conversationnel pour la voiture

Après plusieurs mois d’attente, Google commence enfin le déploiement limité de Gemini sur Android Auto, marquant une étape clé dans l’intégration de son intelligence artificielle conversationnelle à l’ensemble de ses appareils et services.

Gemini remplacera progressivement Google Assistant dans certaines voitures, inaugurant une nouvelle génération d’assistants embarqués plus intelligents et naturels.

Déploiement limité de Gemini sur Android Auto

Des utilisateurs équipés des versions Android Auto 15.6 et 15.7 ont signalé l’apparition de Gemini dans leur système. Ce lancement est réalisé via une mise à jour côté serveur, indépendante du modèle de véhicule ou de la version logicielle, et actuellement réservée à un petit groupe de testeurs bêta.

Parmi les nouveautés observées, de nouveaux réglages Gemini, notamment pour le partage précis de la position GPS avec l’assistant, et une interface repensée pour faciliter la gestion des requêtes et paramètres vocaux.

Une fois le déploiement terminé, Gemini deviendra le nouvel assistant vocal par défaut sur Android Auto et sur les voitures intégrant Google nativement.

Un copilote plus intelligent et plus naturel

Présenté pour la première fois lors de l’Android Show de mai 2025, Gemini a été conçu pour rendre les interactions vocales plus fluides, contextuelles et humaines.

Parmi ses capacités :

prise en charge de plus de 40 langues ;

traduction et reformulation automatiques des messages pendant la conduite ;

mémorisation des préférences (habitudes de messagerie, contacts fréquents, trajets courants).

Gemini peut aussi :

contrôler la musique sur YouTube Music ou Spotify,

consulter les avis de restaurants,

résumer des informations de Google Maps,

et même recouper des données issues de Gmail ou du calendrier, le tout sans quitter la route des yeux.

Gemini Live : des conversations naturelles au volant

Cette version inclut également Gemini Live, une fonctionnalité de discussion vocale interactive. Il suffit de dire « Hey Google, discutons » pour lancer une conversation à deux voies avec l’assistant.

Contrairement à la version mobile, les réponses de Gemini sur Android Auto sont plus courtes et directes afin de minimiser les distractions. Il peut toujours envoyer des messages, gérer la navigation, ou contrôler la musique via des extensions.

Les premiers testeurs affirment que la voix et le ton de Gemini sont plus naturels et fluides que ceux de Google Assistant.

Vers une intégration complète dans l’écosystème automobile

Avec plus de 250 millions de véhicules compatibles Android Auto, Google s’apprête à l’un de ses plus grands déploiements IA à ce jour. Gemini a déjà conquis les smartphones, les tablettes et Google Maps ; il s’invite désormais au cœur de l’expérience de conduite.

Pour l’instant, la version bêta reste limitée, mais un déploiement mondial plus large est attendu dans les prochaines semaines, après analyse des premiers retours.

Gemini transforme Android Auto en un copilote conversationnel intelligent, capable de comprendre le contexte, d’anticiper les besoins et de communiquer avec une aisance quasi humaine. Une fois le déploiement généralisé, le traditionnel « Hey Google » prendra une toute nouvelle dimension — plus fluide, plus utile et surtout, plus humain.