Accueil » ChatGPT déploie les discussions de groupe dans le monde entier

ChatGPT n’est plus seulement un assistant individuel. OpenAI déploie désormais les « discussions de groupe » de ChatGPT à l’échelle mondiale, transformant le chatbot en un véritable espace de collaboration où jusqu’à 20 personnes peuvent discuter, créer et prendre des décisions avec l’IA en temps réel.

Une évolution majeure, qui rapproche ChatGPT d’une plateforme sociale autant que d’un outil de productivité.

Jusqu’à 20 participants dans une même conversation ChatGPT

Après un pilote mené dans plusieurs pays, dont le Japon et la Nouvelle-Zélande, la fonctionnalité est maintenant disponible pour tous les utilisateurs — Gratuit, Go, Plus et Pro.

Le principe est simple : en touchant l’icône « personnes » en haut à droite, ChatGPT duplique votre conversation actuelle dans un nouvel espace de groupe. Il suffit ensuite d’ajouter des participants ou de partager un lien d’invitation.

À la première utilisation, chaque membre doit définir un mini-profil (nom, identifiant, photo) pour faciliter la lisibilité des échanges.

Important : ajouter une personne ne modifie jamais la conversation d’origine. Une nouvelle discussion est automatiquement créée pour préserver l’historique.

ChatGPT sait quand parler… et quand se taire

OpenAI indique avoir entraîné ChatGPT à « suivre le flow » d’une conversation collective :

l’IA intervient lorsqu’elle peut apporter des informations utiles,

elle reste silencieuse lorsque les humains échangent entre eux,

et elle peut être appelée à la rescousse en taguant simplement « ChatGPT ».

Elle peut aussi réagir aux messages avec des emojis, analyser les contributions de chacun, ou encore générer des images personnalisées en se basant sur les photos de profil.

Pour les réponses, les groupes utilisent GPT-5.1 Auto, qui sélectionne automatiquement le meilleur modèle disponible selon le contexte du groupe.

Coordination, co-création, recherche : les nouveaux usages du ChatGPT collaboratif

OpenAI voit dans cette mise à jour le début d’un changement profond : ChatGPT n’est plus un outil individuel mais un cadre de travail collectif.

L’entreprise imagine notamment :

des groupes qui organisent un voyage et comparent des options,

des amis qui coécrivent un document,

des collègues qui débattent d’idées ou explorent des pistes de recherche,

des familles qui planifient un événement.

Dans ce contexte, ChatGPT joue tour à tour le rôle d’assistant, de moteur de recherche, de synthétiseur ou de facilitateur.

OpenAI parle déjà d’un avenir où l’IA participera activement aux conversations de groupe, aidant à coordonner des actions ou à exécuter des tâches partagées.

Respect de la vie privée : mémoire non partagée entre participants

Chaque utilisateur conserve ses propres réglages. En effet, les mémoires personnelles ne sont pas utilisées dans les conversations de groupe, et ChatGPT ne génère jamais de nouveaux souvenirs à partir de ces discussions collectives.

Un choix important, qui évite que les informations personnelles d’un utilisateur se retrouvent accidentellement exploitées dans un cadre partagé.

ChatGPT, de chatbot à plateforme sociale ?

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large. En septembre, OpenAI annonçait Sora, une application sociale de création vidéo. Et GPT-5.1, sorti il y a deux semaines, renforçait encore les usages collaboratifs avec ses modèles Instant et Thinking.

Avec les discussions de groupe, ChatGPT accélère sa transformation : ce n’est plus un assistant privé, mais une place numérique où plusieurs personnes interagissent avec l’IA en même temps.

Une mutation qui pourrait bien redéfinir la manière dont nous collaborons — en ligne, mais aussi au quotidien.