Accueil » Galaxy Buds 4 Pro : la micro-innovation qui évitera de perdre son smartphone au salon

Galaxy Buds 4 Pro : la micro-innovation qui évitera de perdre son smartphone au salon

Galaxy Buds 4 Pro : la micro-innovation qui évitera de perdre son smartphone au salon

Perdre son smartphone dans son propre salon est un rituel universel. Glissé entre deux coussins, oublié sous un plaid, ou — mystère absolu — posé au-dessus du frigo.

Samsung semble avoir trouvé la solution la plus simple et la plus intelligente : un bouton pour faire sonner votre téléphone… directement sur le boîtier des Galaxy Buds 4 Pro.

Un petit détail, certes. Mais souvent, ce sont ces micro-améliorations qui finissent par peser plus lourd que les gigahertz et les décibels.

Galaxy Buds 4 Pro : Un bouton « Find Your Phone » directement intégré au boîtier

Selon une fuite repérée par Android Authority, le boîtier des Galaxy Buds 4 Pro aurait droit à un nouveau bouton physique. Une pression, et le boîtier envoie une commande Bluetooth à votre smartphone Samsung pour le faire sonner à plein volume.

En clair : c’est le boîtier des Buds qui part à la recherche du téléphone, et non l’inverse. Étrangement, personne ne l’avait fait jusque-là.

Ce geste inversé, presque logique après coup, pourrait devenir l’un des ajouts les plus utiles de la prochaine génération — un vrai « quality-of-life upgrade », comme dirait l’industrie.

Une fonctionnalité inédite, pas héritée des Buds 3 Pro

Contrairement à certaines précédentes rumeurs, le bouton ne serait pas une reprise du Galaxy Buds 3 Pro, mais une nouveauté réservée au modèle Pro de 2024. Cela s’inscrit dans l’approche habituelle de Samsung : ajouter chaque année une petite brique supplémentaire à son écosystème pour renforcer l’effet réseau.

Et ici, l’écosystème prend presque une dimension… domestique.

Un boîtier avec haut-parleur : autre surprise en vue ?

Les rendus fuités montrent aussi une grille de haut-parleur sur la face avant du boîtier. De quoi imaginer un futur ping audio dans l’autre sens : faire sonner le boîtier depuis le téléphone, comme un mini AirTag intégré.

Rien n’est confirmé, mais l’idée semble cohérente avec la volonté de Samsung d’étendre son réseau Localiser. Reste une inconnue : la puissance du signal sonore et l’intégration possible avec SmartThings Find.

Un détail qui pourrait devenir une habitude

Les Galaxy Buds 4 Pro n’arriveront pas immédiatement — probablement en même temps que la prochaine vague de produits Samsung haut de gamme. Pourtant, cette petite fonctionnalité s’impose déjà comme l’une des plus mémorables.

Parce qu’on la voit bien faire partie de ces options tellement évidentes qu’on se demande pourquoi elles n’existaient pas plus tôt.

Parce que tout le monde perd son téléphone à la maison.

Et parce que dans la vraie vie, ce sont souvent ces idées minuscules qui évitent de retourner tout le canapé un dimanche matin.