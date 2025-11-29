Vivo S50 Pro mini : un flagship compact avec 3 millions de points antutu

Un compact capable de rivaliser avec le vivo X200 Ultra ? C’est exactement ce que laisse entendre vivo. Le constructeur commence à teaser le vivo S50 Pro mini, un modèle plus petit… mais clairement pas moins ambitieux.

Propulsé par le Snapdragon 8 Gen 5 et des composants de flagship, il s’annonce comme l’un des smartphones compacts les plus puissants de 2025.

Vivo S50 Pro mini : Un mini qui joue dans la cour des grands

Le vivo S50 Pro mini sera le successeur du S30 Pro mini lancé en mai, mais l’écart générationnel promet d’être spectaculaire. Han Bo Xiao, dirigeant de vivo, confirme que l’appareil adopte le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 5, une puce premium qui devrait être officialisée le 26 novembre. Avec de la mémoire LPDDR5X et un stockage UFS 4.1, le vivo S50 Pro mini reprend la même base technique que les vivo X300 et le vivo X200 Ultra.

Autrement dit : le qualificatif « mini » ne reflète que la taille, pas la fiche technique.

vivo surnomme déjà le smartphone « Battle Angel », un clin d’œil à sa vocation : offrir des performances dignes d’un flagship dans un format réduit.

Un score de 3 millions sur AnTuTu : un bond massif

Selon les premiers chiffres partagés par Han Bo Xiao, le vivo S50 Pro mini atteindrait environ 3 millions de points sur AnTuTu v10. C’est plus d’1 million de points de mieux que les anciens modèles de milieu de gamme premium, environ 600 000 points de plus que le vivo X200 Pro mini (Dimensity 9400+), et même légèrement au-dessus des 2,9 millions de le vivo X200 Ultra dans les classements d’avril 2025.

Reste à voir si le refroidissement d’un format compact permettra d’assurer ces performances sur la durée, notamment en jeu. Mais sur le papier, le S50 Pro mini boxe déjà avec les géants.

Un compact premium, même côté photo

Les premières rumeurs pointent un module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, et d’un téléobjectif périscope de 50 mégapixels — très rare pour un smartphone compact. Un choix ambitieux qui place ce modèle dans une catégorie peu explorée : celle des petits smartphones dotés de matériel photo réellement avancé. Honor prépare d’ailleurs son propre compact premium, le Magic 8 Mini, ce qui laisse présager une bataille inédite sur ce segment.

Autre détail notable confirmé par vivo : le vivo S50 Pro mini intègre un capteur d’empreintes ultrasonique 3D de second génération, capable de fonctionner même avec les doigts mouillés. Une première dans cette gamme de prix, et une fonctionnalité qui sera généralisée à toute la série S50.

Côté batterie, un modèle V2528A certifié 3C avec charge 90 W est pressenti pour faire partie de la gamme.

Lancement imminent

La série vivo S50 devrait être officialisée en début décembre en Chine, avec une annonce plus précise attendue dans les prochains jours. Entre performances, photographie et design compact, le vivo S50 Pro mini pourrait devenir l’une des propositions les plus intéressantes pour les fans de petits formats hautement performants.—