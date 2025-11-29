Accueil » realme 16 Pro fuite : trois coloris et quatre configurations pour 2026

realme 16 Pro fuite : trois coloris et quatre configurations pour 2026

realme 16 Pro fuite : trois coloris et quatre configurations pour 2026

realme avance au rythme d’un métronome. Tous les six mois, la marque rafraîchit sa série « number », et à en croire un nouveau leak, le realme 16 Pro est déjà prêt à entrer dans la danse.

Lancée en juillet dernier, la famille realme 15 devrait donc laisser la place à la nouvelle génération entre janvier et février 2026. En attendant les premiers teasers officiels, une fuite venue d’Inde dévoile les coloris et configurations du futur modèle Pro.

Trois couleurs, quatre configurations : le realme 16 Pro se prépare pour l’Inde

Selon la source, le realme 16 Pro — identifié sous le numéro RMX5120 — serait proposé dans trois finitions : Pebble Grey, Master Gold et Orchid Purple.

Côté stockage, realme devrait reproduire sa stratégie bien rodée avec quatre variantes :

8 + 128 Go (entrée de gamme)

8 + 256 Go

12 + 256 Go

12 + 512 Go (le modèle le plus généreux)

Un alignement classique pour la marque, qui continue d’offrir plusieurs paliers sans gonfler artificiellement le ticket d’entrée.

Rien sur le design ou les perfs ? Retour sur le realme 15 Pro pour imaginer la suite

Le leak reste muet sur le design, le SoC ou la photo. Mais, un rapide coup d’œil au realme 15 Pro suffit pour anticiper ce que pourrait proposer son successeur.

Le realme 15 Pro embarquait un écran AMOLED 6,8 pouces 144 Hz protégé par Gorilla Glass 7i, un Snapdragon 7 Gen 4, épaulé jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, un trio de capteurs 50 mégapixels (principal, ultra grand-angle, selfie), un capteur d’empreintes sous l’écran, une certification solide IP66/IP68/IP69 et une batterie massive de 7000 mAh compatible 80W.

Avec une telle base, realme pourrait viser trois axes pour la génération 16 : une meilleure efficacité énergétique, des capteurs plus polyvalents et un design encore plus premium — la marque ayant intensifié ses efforts sur l’esthétique des modèles « Pro ».

Une montée en gamme qui se confirme

Série après série, realme pousse son milieu de gamme vers des standards autrefois réservés à la tranche premium : gros capteurs, charge rapide sérieuse, écrans rapides et autonomie XXL.

Si le realme 16 Pro poursuit cette trajectoire, il pourrait bien redevenir l’un des champions du rapport performances-prix début 2026.