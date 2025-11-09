fermer
vivo X300, Xiaomi 17, OPPO Find X9 : les « modèles de base » qui n’ont plus rien de basique

Autrefois, le monde des smartphones haut de gamme était simple : un modèle standard, un modèle « Pro » pour les plus exigeants, et parfois une version « Lite » pour le grand public. Mais en 2025, cette hiérarchie s’est brouillée.

Les modèles « de base » des grandes marques chinoises — vivo, Xiaomi et OPPO — rivalisent désormais directement avec leurs versions Pro. Leurs fiches techniques, leur design et leurs performances les placent au niveau des flagships les plus prestigieux, mais à un prix plus accessible.

vivo, Xiaomi et OPPO : Un trio de nouveaux flagships

Les vivo X300, Xiaomi 17 et OPPO Find X9 ont été lancés à quelques semaines d’intervalle. Tous trois se positionnent comme des flagships « essentiels », sans compromis majeur. Et pourtant, chacun interprète différemment la recette du smartphone parfait.

Design et écran : élégance et symétrie

Les trois modèles adoptent un format similaire :

  • vivo X300 et Xiaomi 17 : environ 6,3 pouces, format compact, bords fins et parfaitement symétriques.
  • OPPO Find X9 : un peu plus grand, 6,59 pouces, pour ceux qui préfèrent un affichage plus immersif.

Tous trois utilisent une dalle LTPO AMOLED avec rafraîchissement à 120 Hz, HDR10+, et une luminosité record :

  • Xiaomi : 3 500 nits
  • vivo : 4 500 nits
  • OPPO: 3,600 nits

Même si ces chiffres sont théoriques, ils garantissent une excellente lisibilité en plein soleil.

Les trois modèles offrent une certification IP68, et même IP69 chez vivo et OPPO — une rareté qui protège contre les jets d’eau à haute pression.

Performances : Snapdragon contre Dimensity

Leur plus grande différence se trouve sous le capot.

  • Xiaomi 17 embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, un monstre de puissance doté de cœurs Oryon jusqu’à 4,6 GHz et du GPU Adreno 840.
  • vivo X300 et OPPO Find X9 misent sur le MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm, avec des cœurs « C1 Ultra » à 4,21 GHz.

En usage réel, les écarts de performances sont minimes. Tous trois offrent une fluidité irréprochable, appuyée par la mémoire LPDDR5X et le stockage UFS 4.1.

Appareils photo : trois philosophies

C’est ici que chaque marque affirme sa personnalité :

  • vivo X300 : un monstre photo avec un capteur principal 200 mégapixels Samsung HPB, deux modules 50 mégapixels (téléobjectif et ultra grand-angle), des optiques Zeiss et la possibilité d’ajouter un téléconvertisseur amovible.
  • Xiaomi 17 : un trio 50 mégapixels signé Leica, capteur principal 1/1,31 pouce, ouverture f/1.7, et enregistrement 8K Dolby Vision. Un équilibre entre précision et polyvalence.
  • OPPO Find X9: un triple 50 mégapixels calibré par Hasselblad, avec un téléobjectif périscope 3x et un capteur principal 1/1,4 pouce. Plus sobre, mais redoutablement constant.

Autonomie et recharge

Les trois marques adoptent la technologie de batteries au silicium-carbone, plus dense et plus durable :

  • OPPO Find X9: 7,025 mAh, 80 W filaire/50 W sans fil
  • Xiaomi 17 : 7 000 mAh, 100 W filaire/50 W sans fil
  • vivo X300 : 6 040 mAh, 90 W filaire/40 W sans fil

Tous se rechargent à 100 % en moins de 40 minutes.

Logiciel et expérience

Tous trois tournent sous Android 16, avec leurs surcouches respectives :

  • HyperOS 3 (Xiaomi)
  • OriginOS 6 (Vivo)
  • ColorOS 16 (OPPO)

Ils offrent tous un capteur d’empreinte ultrasonique, des haut-parleurs stéréo, une puce NFC, infrarouge, mais pas de prise jack.

Verdict : trois philosophies, aucun perdant

Il n’y a pas de « gagnant » clair, mais trois excellentes propositions :

  • vivo X300 : le choix des photographes et des créatifs. Un capteur de 200 mégapixels et des options pro inédites.
  • Xiaomi 17 : le polyvalent parfait — puissance, autonomie, design et photo équilibrés.
  • OPPO Find X9 : le plus endurant et le plus fiable au quotidien, pensé pour durer.

Le marché des flagships « accessibles » est en train de redéfinir le marché. Avec ces modèles, vivo, Xiaomi et OPPO prouvent qu’il n’est plus nécessaire de dépenser plus de 1 500 € pour s’offrir un smartphone haut de gamme.

En 2025, les modèles « de base » n’ont jamais été aussi complets, puissants et ambitieux — au point de faire douter de l’intérêt même des versions « Pro ».

