Adobe rachète Semrush pour 1,9 milliard de dollars : un tournant majeur pour le marketing dopé à l’IA

Adobe accélère dans le marketing numérique. Adobe vient d’annoncer l’acquisition de Semrush pour environ 1,9 milliard de dollars, un rachat qui lui permettra d’unifier analyse SEO, visibilité web et génération de contenus dans une même suite dopée à l’IA.

Un virage stratégique pour renforcer l’écosystème marketing d’Adobe

Avec cette opération, annoncée dans un communiqué officiel, Adobe veut offrir aux marques une vision plus complète de leur présence numérique. Semrush, référence dans les outils d’analyse SEO et de recherche concurrentielle, viendra enrichir une plateforme déjà bien établie : Adobe Experience Cloud.

En intégrant Semrush, Adobe cherche à consolider sa position sur un terrain devenu essentiel pour les entreprises — celui de la visibilité organique et du référencement dans un web dominé par les moteurs de recherche… et, désormais, par l’IA générative.

IA marketing, SEO et présence dans les résultats générés par IA

Adobe investit massivement dans l’intelligence artificielle pour transformer la création et la gestion des campagnes. Sa suite marketing intègre déjà la génération automatisée de publicités, et un agent IA capable de concevoir des idées de campagnes sociales a été dévoilé récemment.

L’apport de Semrush va au-delà du SEO traditionnel. Adobe prévoit d’intégrer les outils de la plateforme permettant aux marques de mieux apparaître dans les résultats générés par IA ou réponses conversationnelles — un enjeu de plus en plus crucial, alors que la recherche se déplace vers des modèles comme ChatGPT, Gemini ou Search Generative Experience.

La fusion des expertises pourrait donner naissance à une suite marketing où création, diffusion, visibilité et mesure seraient pilotées dans un flux unifié.

Un rachat sous surveillance, après l’échec de Figma

Ce mouvement rappelle un précédent : Adobe avait tenté en 2023 d’acquérir Figma pour 20 milliards de dollars, avant d’abandonner sous la pression des régulateurs britanniques et européens. Le rachat de Semrush, plus modeste mais toujours structurant, reste soumis à plusieurs validations.

La transaction doit être approuvée par les actionnaires de Semrush ainsi que par les autorités de régulation. Adobe espère finaliser l’accord au cours du premier semestre 2026, si aucun obstacle majeur ne vient entraver la procédure.

Une ambition claire : dominer la chaîne complète du marketing digital

En misant sur une plateforme d’analyse SEO au rayonnement mondial, Adobe montre sa volonté de contrôler l’ensemble de la chaîne de visibilité numérique — depuis la création du contenu jusqu’à son positionnement, qu’il s’agisse de recherche traditionnelle ou de résultats générés par IA.

Cela pourrait offrir aux marques une feuille de route plus claire dans un écosystème chaotique, où les algorithmes évoluent sans cesse et où l’IA redéfinit déjà la manière dont on interagit avec l’information.