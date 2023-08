La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur l’acquisition de Figma par Adobe

La Commission européenne a officiellement annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie sur le projet d’acquisition de Figma par Adobe, un logiciel de conception numérique concurrent évalué à 20 milliards de dollars.

La Commission européenne s’est inquiétée de la potentielle réduction de la concurrence sur les marchés mondiaux des logiciels de conception de produits interactifs et des outils de création d’actifs numériques à la suite de l’acquisition.

Dévoilée initialement en septembre, l’opération devait attirer l’attention des autorités réglementaires du monde entier. Le ministère américain de la Justice (DoJ) et l’autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) examinaient déjà l’acquisition.

La CMA a notamment fait part de ses inquiétudes quant à une baisse substantielle de la concurrence sur le marché britannique. En février, la Commission européenne a révélé qu’elle enquêtait également sur l’acquisition pour cause d’infraction potentielle à la législation sur la concurrence. La Commission européenne a indiqué que son examen préliminaire faisait craindre que l’acquisition ne limite la concurrence pour les outils de conception de produits interactifs et de création d’actifs numériques sur les marchés mondiaux.

Des inquiétudes ont été exprimées quant à la potentielle élimination de l’influence de Figma sur les outils de création d’actifs numériques d’Adobe et à l’étouffement du potentiel de Figma à devenir un concurrent puissant face aux outils de création d’actifs d’Adobe.

L’examen préliminaire suscite des inquiétudes

En outre, la Commission examinera si l’acquisition pourrait faciliter les pratiques anticoncurrentielles en regroupant Figma avec la suite Creative Cloud d’Adobe. L’enquête approfondie de la Commission vise en définitive à vérifier la validité de ces préoccupations préliminaires en matière de concurrence.

La Commission européenne a indiqué qu’elle avait collaboré avec d’autres autorités mondiales de la concurrence au cours de la phase initiale de son enquête et qu’elle entendait poursuivre cette collaboration tout au long de l’enquête approfondie. La notification officielle de l’opération à la Commission a été faite le 30 juin.

La commission dispose à présent d’un délai de 90 jours ouvrables, s’étendant jusqu’au 14 décembre, pour prendre une décision. Il convient de noter que l’ouverture d’une enquête approfondie ne préjuge pas de l’issue de l’enquête.

Adobe, une multinationale américaine spécialisée dans les logiciels et réputée pour ses outils de conception créative tels que Photoshop et Illustrator et son outil de conception de produits interactifs Adobe XD, a proposé l’acquisition. Figma, quant à elle, propose des outils de collaboration basés sur le Web pour la conception de produits interactifs grâce à Figma Design et FigJam, un produit de tableau blanc.

Le rôle de la Commission européenne comprend l’évaluation des fusions et acquisitions impliquant des entreprises dépassant des seuils de chiffre d’affaires définis afin de prévenir les susceptibles concentrations d’entraver la concurrence au sein de l’Espace économique européen (EEE).

Il convient également de noter que la plupart des notifications de fusions n’entraînent pas de problèmes de concurrence et sont résolues par des examens de routine. Une fois qu’une opération est notifiée, la Commission dispose généralement de 25 jours ouvrables pour décider de l’approuver (phase I) ou d’ouvrir une enquête approfondie (phase II).