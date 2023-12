L’accord entre Adobe et Figma capote en raison de préoccupations réglementaires

« Ce n’est pas le résultat que nous espérions », a déclaré Dylan Field, PDG de Figma, dans le communiqué. « Mais malgré les milliers d’heures passées avec les régulateurs du monde entier à détailler les différences entre nos entreprises, nos produits et les marchés que nous servons, nous ne voyons plus de voie vers l’approbation réglementaire de l’accord ».

Le CEO d’Adobe, Shantanu Narayen, a maintenant déclaré que les entreprises n’étaient pas d’accord avec les récentes conclusions des autorités de régulation , mais qu’elles pensaient qu’ il était dans leur intérêt respectif d’avancer maintenant de manière indépendante. « Adobe et Figma partageaient la même vision de redéfinir l’avenir de la créativité et de la productivité, mais nous restons bien positionnés pour capitaliser sur notre énorme opportunité de marché et sur notre mission de changer le monde grâce à des expériences numériques personnalisées ».

En effet, Adobe a mis en suspens de manière assez surprenante son affaire de 20 milliards de dollars avec la plateforme de design basée sur le cloud Figma, en indiquant que les autorisations antitrust en Europe et au Royaume-Uni pour cette opération, qui aurait fait partie des plus grandes acquisitions d’une startup de logiciels, n’étaient « pas claires ». C’est ce que rapporte l’agence de presse Reuters.