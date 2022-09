Adobe s’apprête à acquérir Figma dans le cadre d’une transaction de 20 milliards de dollars

Adobe a annoncé l’acquisition de Figma, une plateforme de conception populaire, pour un montant d’environ 20 milliards de dollars en espèces et en actions.

Figma a été fondée il y a 10 ans par Dylan Field et Evan Wallace, et la plateforme de conception collaborative est devenue essentielle pour de nombreuses entreprises ces dernières années. Chez Microsoft, des milliers de designers et de développeurs s’appuient chaque jour sur Figma pour créer Office, Windows et d’autres applications. L’utilisation de Figma est telle chez Microsoft qu’elle a mis à l’épreuve la relation de l’entreprise avec Adobe, un partenariat étroit qui ne fera que se renforcer.

Après que des rumeurs aient fait surface tôt jeudi au sujet d’une potentielle acquisition, Adobe l’a officialisée dans un communiqué de presse peu après. C’est une grande nouvelle dans le monde de la conception et du développement, d’autant plus que Figma a fortement concurrencé les produits XD d’Adobe ces dernières années. En d’autres termes, Adobe achète l’un de ses rivaux. Alors que l’opération est en attente des autorisations réglementaires, il sera certainement intéressant de voir si elle se heurte ou non à des obstacles.

« Ensemble, Adobe et Figma vont réimaginer l’avenir de la créativité et de la productivité, accélérer la créativité sur le Web, faire progresser la conception de produits et inspirer des communautés mondiales de créateurs, de designers et de développeurs », affirme Adobe. « L’entreprise combinée disposera d’une opportunité de marché massive et à croissance rapide, ainsi que des capacités nécessaires pour générer une valeur significative pour les clients, les actionnaires et l’industrie ».

Figma est axé sur le Web, un domaine dans lequel Adobe et d’autres rivaux ont du mal à rivaliser. En attendant que l’opération se concrétise, Adobe envisage désormais de combiner sa propre communauté avec Figma, ce qui impliquera probablement d’intégrer les produits et services Figma dans Adobe Creative Suite à un moment donné.

Une transaction conclue en 2023 ?

D’ici là, Figma restera inchangé pour l’instant. « Nous avons l’intention de continuer à gérer Figma comme nous l’avons toujours fait — en continuant à faire ce que nous pensons être le mieux pour notre communauté, notre culture et notre entreprise », explique Dylan Field, cofondateur et PDG de Figma. « Adobe est profondément engagé à ce que Figma continue à fonctionner de manière autonome ». Field continuera à occuper le poste de PDG et à rendre compte au président d’Adobe, David Wadhwani.

Figma souhaite également tirer parti de l’expertise d’Adobe en matière de 3D, de vidéo, de vecteurs, d’imagerie et de polices de caractères pour améliorer considérablement la conception de produits sur le Web. Selon Field, la société fusionnée créera « de nouveaux outils et espaces pour permettre aux clients de concevoir des produits plus rapidement et plus facilement ».

Il va sans dire que la transaction devrait être conclue en 2023, et que nous en saurons probablement plus sur les progrès réalisés en matière d’autorisation réglementaire dans les mois à venir. L’approbation des actionnaires de Figma est également une condition de clôture de l’opération.