Accueil » Windows 11 devient un « agentic OS » : Microsoft intègre des agents IA dans la barre des tâches

Windows 11 devient un « agentic OS » : Microsoft intègre des agents IA dans la barre des tâches

Microsoft amorce une métamorphose profonde de Windows : l’OS devient un terrain de jeu pour des IA capables d’agir, planifier et automatiser.

Avec l’intégration d’agents IA directement dans la barre des tâches, Windows 11 s’oriente vers un modèle « agentic OS », où l’IA n’est plus une simple fonction… mais un opérateur numérique.

Windows 11 devient une surface pour agents IA

Dans cette refonte, la barre des tâches accueille désormais des agents intelligents, qu’ils soient signés Microsoft 365 Copilot ou de partenaires tiers. L’ambition ? Faire de l’IA un assistant opérationnel capable de :

lancer des actions complexes ;

fouiller vos fichiers, dossiers ou apps ;

automatiser des tâches administratives ;

travailler en arrière-plan tout en affichant sa progression.

À chaque commande, l’agent « descend » dans la barre des tâches et poursuit son travail. « Vous pouvez survoler l’icône pour voir ce qu’il fait », explique Navjot Virk, VP Windows Experiences.

Un fonctionnement pensé pour rendre l’IA omniprésente… mais jamais intrusive.

Ask Copilot: la nouvelle porte d’entrée

Microsoft fusionne la recherche locale et Copilot dans une seule interface : Ask Copilot.

Depuis la barre des tâches, l’utilisateur peut :

effectuer une recherche ultrarapide,

lancer une conversation Copilot,

activer un agent dédié.

Une fenêtre flottante remplace l’application complète, rendant l’usage plus léger et plus contextuel. Les agents affichent aussi un système d’alertes visible dans la barre des tâches : point d’exclamation jaune quand ils ont besoin de vous, coche verte lorsqu’une tâche est terminée.

Et si vous ne voulez pas d’agents ? Tout est 100 % opt-in.

MCP : le futur mode de communication des agents

Sous le capot, Microsoft déploie le Model Context Protocol (MCP), un standard permettant aux agents de découvrir outils et autres agents, d’accéder à un registre sécurisé local, et à Windows d’exposer ses propres capacités aux IA.

En clair : Windows devient un écosystème d’outils interconnectés, taillé pour l’automatisation.

Un espace sécurisé réservé aux agents

Chaque agent fonctionne dans un environnement isolé, un workspace dédié, séparé du bureau :

contrôlé par des politiques de sécurité,

auditables,

et utilisant son propre compte Windows.

Une couche de protection indispensable, sachant que les modèles IA peuvent se tromper — et qu’ils auront bientôt la capacité d’agir dans votre système.

Copilot s’invite dans File Explorer

Dans sa marche vers l’OS agentique, Microsoft fait entrer Copilot dans l’Explorateur de fichiers. Depuis la fenêtre, il devient possible de résumer un document, poser des questions sur son contenu, rédiger un email basé sur un fichier, générer des actions contextualisées en un clic.

Windows cherche ainsi à transformer chaque surface de l’OS en interface intelligente.

Le mélange cloud + local : la vision hybride de Microsoft

Les Copilot+ PC exploitent des modèles IA locaux pour des fonctions instantanées (Click to Do, réécriture hors-ligne, dictée fluide), tandis que le cloud Copilot prend la main pour les traitements lourds.

Dans Excel, par exemple, un tableau capturé sur le web devient éditable localement en un instant — puis analysable via les modèles cloud.

Une architecture hybride qui préfigure la future distribution de l’IA dans Windows.

De nouvelles fonctions pour la productivité et la sécurité

Parallèlement à la vague IA, Microsoft prépare plusieurs nouveautés système :

BitLocker accéléré matériellement (arrivée en 2025, dépendant de nouveaux chipsets),

intégration native de Sysmon en 2026, utile pour les équipes SOC,

mise à jour visuelle de Windows Hello,

gestion unifiée des passkeys via Edge, Bitwarden ou 1Password.

Autant d’évolutions qui modernisent l’architecture de Windows face à ses concurrents.

Windows 11 se transforme en écosystème opérant

Cette évolution annonce une rupture : Windows ne se contente plus d’accueillir des applications ou des interfaces. Il devient un système orchestrateur, où les IA agissent comme des collaborateurs numériques.

Après des années à proposer un OS statique, Microsoft renverse la logique : l’utilisateur donne l’intention, l’IA exécute.

Un tournant majeur pour Windows — et peut-être le début d’une nouvelle manière d’interagir avec l’ordinateur personnel.