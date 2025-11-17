Accueil » Le Mac Pro est-il en train de vivre ses dernières heures ? Apple aurait « largement abandonné » l’idée

Selon un nouveau rapport de Mark Gurman, Apple ne préparerait plus activement de nouvelle version du Mac Pro.

L’ordinateur de bureau le plus puissant de la marque, souvent considéré comme le symbole ultime du matériel professionnel Apple, serait en train de perdre sa place au sein de la gamme — au point que l’entreprise l’aurait « largement écrit off ».

Le M4 Ultra annulé, le Mac Pro aussi ?

D’après Gurman, la disparition du futur M4 Ultra, le processeur censé alimenter un nouveau Mac Pro, scelle presque le destin de la machine. Chez Apple, le Mac Pro dépend traditionnellement d’une version « Ultra » pour justifier sa puissance brute face aux autres Mac.

Or, si cette puce n’est plus en développement, cela signifie que l’idée même d’un Mac Pro nouvelle génération a été écartée.

Gurman parle même d’un modèle « nixed », autrement dit supprimé de la feuille de route interne.

Le prochain processeur haut de gamme prévu chez Apple, le M5 Ultra, serait maintenant réservé au Mac Studio, qui deviendrait à lui seul le pivot de la stratégie « desktop pro » de la marque à partir de 2026.

Autrement dit : pour Apple, le Mac Studio est désormais l’avenir, et le Mac Pro n’a plus vraiment sa place.

Vers un destin similaire à l’iMac Pro ?

Ce n’est pas la première fois qu’un produit « Pro » disparaît discrètement du catalogue Apple. L’iMac Pro, lancé en grande pompe en 2017, avait été arrêté en 2021 sans cérémonie, juste après l’arrivée des premiers Mac M1. Apple avait vite recentré sa stratégie autour du Mac Studio et du Mac mini, plus modulaires, plus compacts, et surtout adaptés aux nouveaux chips Apple Silicon.

On pourrait assister au même scénario pour le Mac Pro.

Le modèle Intel de 2019 avait suscité beaucoup d’espoirs en renouant avec la modularité et les performances extrêmes. Son successeur, le Mac Pro M2 Ultra sorti en 2023, a pourtant refroidi beaucoup de professionnels en supprimant l’extension GPU et la compatibilité avec la majorité des cartes PCIe avancées.

Depuis, aucune mise à jour majeure n’a suivi. Le résultat est clair : le Mac Pro semble n’avoir été qu’une transition vers un futur tout Apple Silicon, mais sans véritable rôle pérenne dans la gamme.

Une gamme Pro qui se recentre ailleurs

Aujourd’hui, les seuls produits « Pro » réellement dynamiques chez Apple sont : l’iPhone Pro, l’iPad Pro, et le MacBook Pro. Ce sont eux qui reçoivent les innovations les plus rapides et les mises à jour annuelles les plus régulières.

À l’inverse, les postes de travail fixes évoluent beaucoup plus lentement. La demande se déplace vers des machines compactes, silencieuses, puissantes, mais qui ne nécessitent plus d’énormes tours modifiables comme auparavant.

C’est exactement ce que représente le Mac Studio : une machine capable de rivaliser avec le Mac Pro en puissance, tout en étant plus petite, plus efficace, et moins coûteuse à produire.

Le Mac Pro : une page qui se tourne ?

Si Gurman dit vrai, le Mac Pro 2023 pourrait bien être le dernier Mac Pro jamais fabriqué, comme l’iMac Pro l’a été avant lui. Apple ne l’a pas encore annoncé officiellement, mais l’absence de puce Ultra dédiée et la réorientation vers le Mac Studio en disent long.

On assiste peut-être à la fin d’une ère : celle où le Mac Pro représentait l’apogée absolue des performances chez Apple. À présent, Apple semble croire qu’un poste de travail Pro n’a pas besoin d’être massif pour être puissant.

Et peut-être que, pour la majorité des utilisateurs professionnels, elle n’a pas tort.