Tim Cook prêt à quitter Apple en 2026 : John Ternus favori pour lui succéder

C’est un tremblement de terre silencieux qui se prépare à Cupertino. Selon le Financial Times, Tim Cook pourrait quitter son poste de CEO dès l’année prochaine, un scénario que le conseil d’administration d’Apple commence désormais à envisager très sérieusement.

Et, un nom revient déjà avec insistance : celui de John Ternus, l’actuel vice-président senior en charge de l’ingénierie hardware, présenté comme le grand favori pour reprendre les rênes du groupe.

Tim Cook, qui vient d’avoir 65 ans, dirige Apple depuis 14 ans. Il a accompagné la firme dans une période de croissance exceptionnelle, tout en affrontant un nombre non négligeable de controverses. Architecte principal de la stratégie d’outsourcing massif de la production, Cook a transformé la chaîne industrielle d’Apple, lui permettant de produire à une échelle jamais atteinte dans son histoire.

Un timing qui interpelle, après le départ du numéro 2 d’Apple

Ces rumeurs n’arrivent pas par hasard. Elles interviennent dans la foulée du départ de Jeff Williams, le très influent COO d’Apple et considéré depuis longtemps comme un possible successeur naturel de Cook.

Williams a quitté l’entreprise vendredi dernier, et cette sortie a entraîné une réorganisation interne significative : les responsabilités d’Eddy Cue (Services), de Craig Federighi (Software Engineering) et de John Ternus ont été élargies.

Cette montée en puissance des dirigeants historiques d’Apple montre clairement que la firme prépare l’après-Cook — une transition qui semble désormais plus proche que jamais.

Pourquoi John Ternus apparaît comme le successeur idéal ?

Ternus supervise toutes les équipes hardware d’Apple et a été un acteur clé dans la transition vers les puces Apple Silicon, l’un des plus grands virages technologiques de la firme depuis l’iPhone.

Sa réputation en interne est excellente, il connaît la culture Apple dans ses moindres détails, et son profil d’ingénieur rappelle celui de Tim Cook : sobre, discret, méthodique, sans l’aura showman de Steve Jobs mais avec une efficacité redoutable.

Un successeur forcément interne : Apple reste fidèle à sa philosophie

Tim Cook l’a déjà dit : Apple privilégie à 100 % un successeur issu de la maison. La firme travaille depuis longtemps sur ce qu’elle appelle des « plans de succession très détaillés », et l’idée d’aller chercher quelqu’un à l’extérieur ne semble même pas considérée.

Si Cook part effectivement en 2026, il laissera derrière lui une Apple transformée : plus dépendante des services, plus tournée vers l’IA, plus internationale dans sa chaîne logistique — mais aussi plus surveillée, plus critiquée, et engagée dans une transition stratégique délicate.