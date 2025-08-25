Accueil » Mac Pro 2025 : Apple prépare une puce M4 Ultra avec 32 cœurs CPU et GPU 80 cœurs

Alors qu’Apple a lancé son dernier Mac Pro avec la puce M2 Ultra en 2023, une nouvelle fuite suggère que la prochaine génération du Mac Pro pourrait être équipée d’une M4 Ultra, une puce encore plus puissante et ambitieuse.

Un changement stratégique pour Apple, dont l’actuel Mac Pro se retrouve quelque peu éclipsé par les dernières performances du Mac Mini M4 Pro.

Une puce M4 Ultra repérée dans le code interne d’Apple

Selon le site Macworld, un identifiant interne d’Apple, le code « t8152 », indiquerait l’existence d’un Mac Pro en cours de développement, doté de la puce M4 Ultra, nom de code Hidra. Ce dernier fait écho aux précédentes rumeurs, confirmant qu’un modèle professionnel basé sur cette nouvelle puce est bien dans les cartons.

Macworld ne fournit aucun détail technique confirmé, mais les spéculations évoquent un CPU 32 cœurs et un GPU 80 cœurs, de quoi positionner la machine bien au-delà de l’actuel M2 Ultra (24 cœurs CPU, 76 cœurs GPU).

Pourquoi un Mac Pro M4 Ultra serait logique en 2025 ?

Aujourd’hui, le Mac Pro 2023 est dans une position délicate. Le Mac Mini équipé de la puce M4 Pro surpasse en puissance CPU le Mac Pro M2 Ultra, ce qui ternit l’image d’exclusivité et de performance de la gamme Pro.

Or, le Mac Pro est destiné à des professionnels exigeants, travaillant sur des projets 3D complexes, du montage vidéo 8K, et des charges de travail nécessitant jusqu’à 192 Go de RAM et des cartes PCIe spécifiques. Une actualisation avec la puce M4 Ultra serait donc nécessaire, non seulement pour maintenir l’attrait de la machine, mais aussi pour rééquilibrer la hiérarchie des performances dans la gamme Mac.

Un cycle de deux ans entre les Mac Pro (2023 → 2025) semble aussi cohérent, d’autant que les puces M5 ne sont pas attendues avant fin 2026.

La puce M4 Ultra : toujours un pari technique ?

Certains analystes avancent cependant qu’une puce M4 Ultra pourrait ne jamais voir le jour, en raison de difficultés d’assemblage de deux M4 Max, le procédé habituel pour créer les puces Ultra.

Apple pourrait alors repousser la sortie du prochain Mac Pro à la génération M5, en espérant régler ces contraintes de fabrication. Si c’était le cas, le Mac Pro resterait figé sur une architecture inférieure pendant encore un an ou plus, ce qui poserait un réel problème pour le positionnement haut de gamme.

Si la machine est bien en cours de finalisation, voici ce que les fuites et analyses anticipent :

Une puce M4 Ultra : CPU 32 cœurs, GPU 80 cœurs.

Jusqu’à 192 Go de RAM unifiée.

Ports PCIe Gen 4 pour cartes d’extension professionnelles.

Une connectique complète avec ports Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet 10 Gb.

Un design similaire au Mac Pro actuel (tour aluminium modulable).

Un prix estimé à plus de 8 000 € pour les configurations les plus musclées.

Sortie prévue : quand le Mac Pro 2025 pourrait-il arriver ?

Si Apple suit son calendrier habituel, on peut s’attendre à une annonce lors d’un événement spécial en octobre ou novembre 2025, avec une disponibilité immédiate ou en décembre.

Cependant, si aucune autre fuite ne survient d’ici là, cela pourrait indiquer que le projet est encore incertain, voire abandonné au profit de la puce M5 Ultra.

Le Mac Pro 2025 équipé de la puce M4 Ultra pourrait bien être la réponse d’Apple aux critiques sur le rapport puissance/prix de son actuel modèle. Entre la montée en gamme du Mac Mini et les besoins croissants des professionnels, Apple se doit de proposer une machine capable de tenir la route face aux stations de travail Windows haut de gamme.

Si cette rumeur se confirme, la M4 Ultra serait l’arme ultime pour rétablir l’image d’excellence du Mac Pro — à condition qu’elle puisse réellement être produite et intégrée sans compromis.