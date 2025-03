Apple Mac Studio : M4 Max et M3 Ultra, une mise à niveau surpuissante !

Après plus d’un an et demi sans mise à jour, Apple a enfin levé le voile sur une nouvelle version du Mac Studio, un ordinateur destiné aux professionnels et aux créateurs de contenu. Cette fois-ci, la marque surprend en proposant deux configurations différentes, l’une équipée du M4 Max et l’autre du M3 Ultra. Cette décision stratégique permet à Apple d’introduire la nouvelle génération de puces M4 tout en exploitant la puissance du M3 Ultra pour les tâches les plus exigeantes.

Le Mac Studio M4 Max est commercialisé à partir de 2 499 euros, tandis que le modèle M3 Ultra débute à 4 999 euros. Les précommandes sont déjà ouvertes, et les premières livraisons sont prévues pour le 12 mars 2025.

Le Mac Studio M4 Max : une puissance maîtrisée

Le modèle d’entrée de gamme du Mac Studio embarque la puce M4 Max, une version améliorée du M3 Max, conçue pour offrir un excellent équilibre entre performances et efficacité énergétique. Apple affirme que ce nouveau Mac Studio est jusqu’à 3,5x plus rapide que la version équipée du M1 Max. Il est doté d’un processeur 14 à 16 cœurs et d’un GPU qui varie entre 32 et 40 cœurs, selon la configuration choisie.

Cette machine bénéficie également d’une mémoire unifiée de 36 Go en standard, avec une possibilité d’extension jusqu’à 128 Go. C’est une amélioration notable par rapport aux 96 Go proposés sur la version précédente. Le stockage de base est fixé à 512 Go de SSD, mais il peut être augmenté jusqu’à 8 To.

Le Mac Studio M3 Ultra : une bête de puissance pour l’IA et le graphisme

Pour les utilisateurs ayant besoin d’une puissance extrême, Apple propose un Mac Studio équipé de la puce M3 Ultra. Ce processeur, qui associe deux M3 Max via l’architecture UltraFusion, est un véritable monstre de performances. Il intègre 32 cœurs CPU, dont 24 cœurs haute performance, et un GPU configurable entre 60 et 80 cœurs.

Apple souligne que cette version est équipée d’un Neural Engine de 32 cœurs, spécialement optimisé pour l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. La mémoire vive commence à 96 Go et peut atteindre un record absolu de 512 Go, permettant d’exécuter des modèles d’IA comptant plus de 600 milliards de paramètres entièrement en local.

Côté stockage, le Mac Studio M3 Ultra offre une capacité de base de 1 To mais peut être configuré avec un SSD de 16 To pour les besoins les plus exigeants.

Des améliorations significatives en graphisme et connectivité

Le GPU du Mac Studio bénéficie de plusieurs avancées technologiques, notamment une mise en cache dynamique qui optimise l’utilisation de la mémoire et réduit la latence. De plus, Apple a introduit un nouveau moteur de ray tracing, permettant un rendu plus réaliste pour les créateurs de contenu et les amateurs de jeux vidéo.

L’ordinateur conserve son design emblématique, avec un boîtier en aluminium compact, identique à la génération précédente. À l’avant, il est équipé de deux ports USB-C et d’un lecteur de carte SD, tandis qu’à l’arrière, on retrouve quatre ports USB-C, deux ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet 10 Gbit/s, une prise casque 3,5 mm, ainsi que le bouton d’alimentation.

La connectivité Thunderbolt 5 fait également son apparition sur ce Mac Studio, bien que son implémentation varie selon le modèle. Sur le M4 Max, seuls les quatre ports USB-C arrière prennent en charge cette technologie, alors que sur le M3 Ultra, tous les ports USB-C sont compatibles Thunderbolt 5, offrant des débits allant jusqu’à 120 Gb/s.

Une stratégie intrigante avant l’arrivée du Mac Pro

L’introduction d’un Mac Studio combinant deux générations de puces laisse entrevoir la future stratégie d’Apple pour ses ordinateurs professionnels. L’utilisation du M4 Max permet d’introduire la nouvelle architecture, tout en maintenant une version M3 Ultra pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Cette décision suggère que Apple réserve le M4 Ultra pour un futur Mac Pro, qui pourrait être annoncé plus tard en 2025. En attendant, le Mac Studio M3 Ultra représente l’un des ordinateurs les plus puissants jamais créés, notamment grâce à ses capacités avancées en intelligence artificielle, en graphisme et en traitement de données massives.

Avec cette mise à jour, Apple renforce son engagement envers le marché des professionnels et des créateurs de contenu, en proposant un Mac Studio plus puissant, plus évolutif et taillé pour l’avenir de l’informatique et de l’IA.