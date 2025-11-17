Accueil » realme Neo 8 : le futur modèle se précise avec écran Samsung et Snapdragon 8 Gen 5

realme Neo 8 : le futur modèle se précise avec écran Samsung et Snapdragon 8 Gen 5

Alors que les realme GT 8 et GT 8 Pro viennent tout juste de faire leurs débuts en Chine, la marque prépare déjà sa prochaine offensive. Le realme GT 8 Pro doit être lancé à l’international dans les jours à venir, mais c’est un tout autre modèle qui attire désormais l’attention : le realme Neo 8, destiné au marché chinois.

Les premières fuites datées de la semaine dernière évoquaient déjà une fiche technique musclée, dont le Snapdragon 8 Gen 5 et une batterie XXL.

Aujourd’hui, un nouveau leak vient préciser un élément clé : son écran.

Un écran signé Samsung pour le realme Neo 8

Le célèbre leaker Digital Chat Station a publié de nouveaux détails autour d’un smartphone realme encore non nommé, mais tout indique qu’il s’agit bien du realme Neo 8. Selon lui, le téléphone embarquerait un écran plat Samsung de 6,78 pouces, avec résolution 1,5K, technologie LTPS et des coins arrondis plus marqués que d’habitude.

Il précise également que la dalle intègre un capteur d’empreintes ultrasonique, un élément généralement réservé aux modèles premium, ce qui confirme que Realme vise clairement le haut de gamme pour cette nouvelle génération Neo.

L’appareil de test évoqué par DCS est décrit comme « centré performance », ce qui ne surprend pas puisqu’un précédent leak assurait déjà que le realme Neo 8 tournerait avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la nouvelle plateforme phare de Qualcomm.

Le téléphone devrait aussi embarquer une batterie d’environ 8 000 mAh, un chiffre massif qui fait écho à la tendance actuelle chez les fabricants chinois, et un capteur photo principal de 50 mégapixels.

Un successeur très ambitieux pour le Neo 7

Pour rappel, le realme Neo 7 lancé fin 2024 misait sur une approche déjà agressive : écran OLED 1.5K 120 Hz, SoC Dimensity 9400+, batterie 7 000 mAh avec charge 80W, jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Le realme Neo 8 semble prêt à reprendre la même recette… en l’élevant d’un cran.

Entre l’adoption du Snapdragon 8 Gen 5, l’arrivée d’une batterie encore plus généreuse, et maintenant cet écran Samsung avec capteur ultrasonique, Realme positionne son Neo 8 comme un véritable « flagship killer » en puissance — au moins en Chine.

Le lancement ne devrait plus tarder, et si realme suit son calendrier habituel, le Neo 8 pourrait être officialisé d’ici la fin de l’année ou début 2026.