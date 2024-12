realme Neo 7 : Design compact, charge rapide 80 W et caméra de 50 mégapixels attendu le 11 décembre

realme s’apprête à dévoiler son realme Neo 7, un smartphone positionné comme un flagship abordable, le 11 décembre en Chine. En amont de ce lancement, la marque ne cesse de distiller des informations pour alimenter l’attente. Après avoir mis en avant sa durabilité, sa batterie de grande capacité et son système de dissipation thermique, de nouvelles fuites révèlent désormais les spécifications complètes et les détails de conception grâce à une certification TENAA.

Les documents de certification TENAA, qui présentent le realme Neo 7 sous le numéro de modèle RMX5060, dévoilent un smartphone au design moderne et compact. L’appareil mesure 162,55 x 76,39 x 8,56 mm pour un poids de 213,4 g, ce qui lui confère une prise en main robuste.

Il embarque un écran AMOLED de 6,78 pouces, offrant une résolution 1,5K de 2780 x 1264 pixels, garantissant des visuels détaillés et vibrants. Les rumeurs suggèrent également un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, idéal pour une fluidité accrue, notamment dans les jeux et la navigation. L’écran intègre par ailleurs un capteur d’empreintes digitales pour la sécurité.

Caméras du realme Neo 7 : un module performant pour les photos et selfies

À l’avant, le realme Neo 7 propose une caméra selfie de 16 mégapixels, adaptée aux appels vidéo et aux clichés du quotidien. Au dos, le smartphone arbore un double capteur composé d’un objectif principal de 50 mégapixels pour des clichés détaillés, et d’un capteur secondaire de 8 mégapixels, probablement ultra-grand-angle, pour capturer des scènes élargies.

Sous le capot, le realme Neo 7 est propulsé par le Dimensity 9300+, un chipset haut de gamme de MediaTek, conçu pour offrir des performances exceptionnelles, notamment dans les jeux et les applications exigeantes.

En termes de configurations, le smartphone pourrait être décliné avec 6 Go, 8 Go, 12 Go, et jusqu’à 16 Go de RAM, accompagnés d’options de stockage généreuses de 256 Go, 512 Go, et même 1 To. Le tout sera alimenté par Android 15, associé à la surcouche Realme UI 6, promettant une expérience utilisateur fluide et personnalisable.

Autonomie : une batterie massive et une recharge rapide

Le realme Neo 7 embarque une impressionnante batterie de 7 000 mAh, offrant une autonomie prolongée pour répondre aux besoins des utilisateurs intensifs. Avec la charge rapide de 80W, la batterie peut être rechargée en un rien de temps, un atout majeur pour les utilisateurs pressés.

Parmi les autres fonctionnalités confirmées par TENAA, le Realme Neo 7 inclura un blaster IR, permettant de l’utiliser comme télécommande pour divers appareils électroniques. Ce détail renforce son côté pratique et polyvalent.

Prix et disponibilité du realme 7 Neo

Bien que le prix exact n’ait pas encore été révélé, le positionnement du Realme Neo 7 en tant que flagship abordable laisse penser qu’il pourrait être très compétitif par rapport aux autres smartphones de cette gamme. Sa commercialisation en Chine devrait être suivie d’un lancement global dans les mois suivants.

Avec un écran immersif, un processeur puissant, une batterie massive et un design soigné, le Realme Neo 7 semble être un concurrent sérieux sur le marché des flagships abordables. Restez à l’écoute pour découvrir davantage de détails lors de son lancement officiel.