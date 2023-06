Apple annonce NameDrop, une fonction permettant de partager des informations de contact en toute transparence

by

by

C’est la WWDC 2023, la conférence des développeurs d’Apple, et le géant de la technologie vient d’annoncer sa dernière version d’iOS, iOS 17. Lorsqu’il sera disponible cet automne, iOS apportera une tonne de nouvelles fonctionnalités à votre iPhone. L’une d’entre elles, et peut-être la plus remarquable, s’appelle NameDrop.

Vous connaissez probablement déjà AirDrop, la fonction d’Apple qui vous permet de partager des fichiers en toute transparence avec d’autres appareils Apple. NameDrop fera quelque chose d’analogue, mais avec les informations de contact.

Imaginez : vous rencontrez une personne pour la première fois et vous souhaitez échanger vos numéros. Lorsque NameDrop arrivera sur vos iPhone cet automne, vous pourrez partager votre numéro en rapprochant simplement vos deux iPhone. Cela permettra de transférer vos posters de contact personnalisés et vos numéros de téléphone. Vous pourrez utiliser NameDrop avec un iPhone et une Apple Watch en faisant le même geste.

Apple explique que les utilisateurs pourront choisir les numéros de téléphone et les adresses électroniques d’une carte de contact qu’ils souhaitent partager avec un iPhone situé à proximité.

Lors de l’utilisation de NameDrop, ce n’est pas seulement la fiche de contact qui est partagée entre les deux smartphones, mais aussi le poster de contact, une autre fonctionnalité d’iOS 17. Le poster de contact est essentiellement une carte de contact simplifiée dans laquelle vous pouvez sélectionner une image en plein écran, personnaliser la police de caractères et jouer avec les autres aspects esthétiques.

N’oubliez pas que NameDrop nécessite au moins une Apple Watch SE, une Apple Watch Ultra et une Apple Watch Series 6 (ou une version ultérieure). Étant donné que NameDrop est une fonctionnalité d’iOS 17, elle sera disponible dans les prochains mois sur les iPhone datant d’aussi loin que l’iPhone XR et l’iPhone SE de deuxième génération.

Un lancement avec iOS 17

En plus de vous permettre de partager facilement des informations de contact, iOS 17 vous permettra également de partager des fichiers en rapprochant simplement deux iPhone. De plus, le partage ne s’arrêtera pas si vous quittez la portée d’AirDrop. Au contraire, les fichiers continueront d’être transférés en toute sécurité et avec une qualité optimale sur internet.

Vous pourrez également réunir deux iPhone pour écouter de la musique, regarder un film ou jouer à un jeu à l’aide de SharePlay. iOS 17 arrivera sur les iPhone cet automne sous la forme d’une mise à jour logicielle gratuite pour les iPhone Xs et ultérieurs.