Google lance WeatherNext 2, l’IA qui prédit la météo jusqu’à 15 jours

Google transforme une discipline vieille de plusieurs siècles : la prévision météo. Grâce à WeatherNext 2, son nouveau modèle dopé à l’intelligence artificielle, le géant de Mountain View promet des prévisions plus fiables, plus rapides et accessibles directement aux utilisateurs via Search, Gemini et les Pixel. Une révolution silencieuse, mais majeure.

L’IA au service de la météo : un changement de paradigme

Aujourd’hui, la majorité des prévisions météorologiques repose sur des simulations physiques complexes exécutées par des supercalculateurs. Or, ces modèles — essentiels mais coûteux — nécessitent plusieurs heures pour générer un bulletin fiable. WeatherNext 2 change totalement la donne.

S’appuyant sur d’immenses bases de données historiques, le modèle apprend à identifier des motifs climatiques, puis génère une prévision… en moins d’une minute, grâce aux TPU (Tensor Processing Units) maison de Google. Une vitesse qui pulvérise les méthodes actuelles, tout en gagnant en fiabilité.

Google annonce que WeatherNext 2 parvient à prédire 99,9 % des variables clés (pluie, vent, températures, phénomènes soudains), et étend la précision des prévisions jusqu’à 15 jours, contre une dizaine auparavant.

Le secret de WeatherNext 2 : un réseau génératif… fonctionnel

Pour parvenir à ce bond technologique, Google introduit une architecture inédite : le Functional Generative Network (FGN). Contrairement aux anciens modèles d’IA, qui devaient recalculer plusieurs scénarios en boucle, le FGN génère des centaines d’issues possibles en un seul passage, en intégrant une dose de hasard contrôlé (noise).

Résultat : une meilleure anticipation des phénomènes soudains (averses, coups de vent, vagues de chaleur) et des projections plus cohérentes sur le court et moyen terme.

Comme l’explique Peter Battaglia de Google DeepMind, « nous sortons enfin ces modèles du laboratoire pour les mettre directement entre les mains des utilisateurs ». Le message est clair : l’IA ne sera plus un simple outil expérimental, mais un produit central de l’expérience Google.

Une intégration massive dans Google Search, Gemini et les Pixel

Pour la première fois, Google fera des prévisions météo IA un argument phare de ses services. WeatherNext 2 s’invitera prochainement dans :

Google Search,

l’assistant Gemini,

l’app Météo des smartphones Pixel.

Cela signifie des bulletins météo plus précis, plus contextualisés, et peut-être — enfin — une fin aux indications trop vagues des assistants actuels. L’utilisateur pourrait par exemple connaître l’intensité exacte d’une chute de neige, ou les probabilités d’une averse dans des créneaux horaires courts.

Google ouvre également un programme d’accès anticipé permettant à des entreprises ou chercheurs de créer leurs propres modèles météo personnalisés via WeatherNext 2.

L’IA météo : la prochaine grande révolution de la data

La montée en puissance des modèles génératifs appliqués à la météo s’inscrit dans un mouvement plus large : celui d’une IA mise au service des enjeux climatiques, logistiques et sociétaux. Entre MedGemma pour la santé et WeatherNext pour la météo, Google démontre son ambition : rendre l’IA utile, opérationnelle, presque invisible — mais indispensable.

Pour la météo, les implications sont majeures : préparation aux catastrophes naturelles, gestion énergétique, agriculture, aviation, mobilité… Un bulletin plus fiable, c’est tout un écosystème qui gagne en précision.

Et pour les utilisateurs, cela pourrait juste signifier… savoir exactement quand il va pleuvoir, et à quel point.