Honor 500 Pro confirmé : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et 16 Go de RAM

La future série Honor 500 continue de se dévoiler à un rythme soutenu. Après l’apparition du modèle MEY-AN00 — identifié comme l’Honor 500 standard — équipé du Snapdragon 8s Gen 4, c’est désormais le second modèle, MEP-AN00, qui vient d’être repéré sur Geekbench.

Et sans surprise, il s’agit bien du Honor 500 Pro, la version la plus haut de gamme de la nouvelle génération.

Honor 500 Pro : Snapdragon 8 Elite confirmé, 16 Go de RAM et Android 16

La fiche Geekbench ne laisse planer aucun doute : le Honor 500 Pro tourne avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8750), la puce la plus puissante de Qualcomm en 2025, destinée aux smartphones premium axés sur la performance et l’IA. Couplée ici à 16 Go de RAM, elle permet au téléphone d’obtenir des scores de 3100 points en monocoeur et 9463 points en multicoeurs, des valeurs cohérentes avec ce que l’on attend de cette plateforme.

Le logiciel est lui aussi à la pointe, puisque le smartphone est testé sous Android 16, recouvert de la surcouche MagicOS 10.

Honor a confirmé que le Honor 500 Pro sera proposé dans des configurations allant du 12/256 Go au très généreux 16 Go + 1 To, une option habituellement réservée aux ultra-flagships. La palette de couleurs se veut élégante : Aquamarine, Starlight Pink, Obsidian Black et Moonlight Silver, des teintes déjà aperçues sur la boutique de la marque.

Un triple module premium avec un périscope 3x

Côté photo, les fuites se font de plus en plus précises. Le Honor 500 Pro embarquerait un capteur selfie de 50 mégapixels, tandis que l’arrière accueillerait un trio solide composé d’un 200 mégapixels Samsung HP3, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et d’un zoom périscope de 50 mégapixels basé sur le Sony IMX858, capable d’un grossissement optique 3x. Un choix ambitieux pour une gamme qui n’appartient pas au segment « Ultra ».

Batterie géante et charge très rapide

L’autre élément marquant reste la batterie : Honor préparerait une batterie de 8 000 mAh, un record potentiel dans cette catégorie, accompagné d’une charge rapide 100W en filaire et 50W en sans-fil.

Les technologies maison C1+ (optimisation du réseau) et E2 (efficacité énergétique) seraient également de la partie, de même qu’un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran — une nouvelle fois un signe de montée en gamme.

Rendez-vous fin novembre ?

Honor n’a pas encore annoncé la date officielle de présentation de la série Honor 500, mais tout converge vers une annonce le 24 novembre en Chine. À en croire les premières fuites, le duo Honor 500/500 Pro pourrait bien s’imposer comme l’une des offres les plus musclées du segment « premium abordable » en cette fin d’année.