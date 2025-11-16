Accueil » Vivo X500 : la prochaine génération de flagships aura des batteries de 7 000 mah

Vivo X500 : la prochaine génération de flagships aura des batteries de 7 000 mah

Vivo vient tout juste de lancer sa nouvelle gamme vivo X300 — et le vivo X300 Ultra n’a même pas encore été officialisé — que les premières rumeurs autour de sa prochaine génération commencent à émerger.

Selon Digital Chat Station, le leaker le plus fiable du marché chinois, la marque s’apprête à faire un bond spectaculaire sur un point crucial : l’autonomie.

vivo x500 : Vers des batteries de 7 000 mAh sur les prochains flagships ?

Dans l’état actuel, le vivo X300 embarque une batterie de 6 040 mAh, tandis que le vivo X300 Pro grimpe à 6 510 mAh. Deux valeurs déjà supérieures à la moyenne du marché. Pourtant, vivo voudrait aller plus loin encore : le prochain modèle — probablement baptisé vivo X500, la marque évitant traditionnellement les numéros « 4 » — viserait une capacité de 7 000 mAh.

Une telle batterie sur un smartphone premium serait un véritable tournant, même pour un constructeur habitué aux expérimentations agressives côté autonomie. Fait intéressant : certains bruits évoquaient une batterie gigantesque pour le vivo X300 Ultra, mais DCS a rapidement démenti l’idée d’un passage à 7 000 mAh dès cette année.

Les modèles milieu de gamme pourraient aller encore plus loin

La vraie surprise vient peut-être de ce qui se prépare en dehors du haut de gamme. Toujours selon la même source, vivo testerait déjà des batteries dépassant les 8 000 mAh — et même 9 000 mAh — pour ses prochains smartphones milieu de gamme.

Ce n’est pas un hasard : la plupart des constructeurs chinois ont déjà basculé vers les batteries silicon-carbon, une technologie bien plus stable et dense que les batteries lithium-ion classiques. Et plus les mois passent, plus ces innovations se démocratisent.

Pendant ce temps, Samsung et Apple restent cantonnés à des capacités autour de 5 000 mAh dans leurs flagships… tout en continuant d’épaissir leurs appareils. Difficile de ne pas comparer.

Pas attendu avant fin 2025… mais déjà très attendu

Comme toujours, il faudra tempérer l’enthousiasme : la gamme vivo X500 — si c’est bien son nom — n’arrivera pas avant octobre ou novembre de l’année prochaine. On parle donc d’un projet encore assez jeune, susceptible d’évoluer. Mais une chose est claire : vivo semble vouloir inscrire sa prochaine génération dans une nouvelle ère de l’autonomie, avec des capacités record qui pourraient redistribuer les cartes sur tout le marché Android.

Et si ces rumeurs se confirment, 2025 pourrait bien devenir l’année où les batteries XXL quittent enfin le segment « rugged » pour s’inviter dans les smartphones premium.